¿Te han dado mal el finiquito laboral? Esto te interesa

El perfil @empleado_informado, que se acerca al millón de seguidores en Tiktok, ha lanzado una importante advertencia sobre una práctica que cada vez es más común entre algunas empresas a la hora de finalizar la relación laboral. “Mucho cuidado con este abuso que cada vez me estoy encontrando más cuando os despiden o dimitís”, comienza diciendo el especialista en derecho laboral.

El tema al que hacer referencia es el finiquito, es decir, la cantidad económica que corresponde al trabajador cuando se extingue el contrato, ya sea por despido, dimisión o cualquier otra causa. Según explica el creador del contenido, es que hay empresas que están utilizando métodos irregulares para evitar pagar lo que realmente corresponde. “Me estoy encontrando algunas empresas que, a la hora de darte el finiquito, te dan una cantidad mal calculada, inferior a la que te deben. Además te dicen que si tú no lo firmas, no te lo van a pagar. Esto es totalmente ilegal”, advierte.

El experto lo deja claro: firmar o no firmar el documento no cambia el derecho del trabajador a recibir lo que le corresponde. “En el momento en el que te dan un compromiso por escrito de que te deben ‘x’ dinero de finiquito, ese dinero ya te lo deben de manera automática. Lo firmes, no lo firmes o lo firmes como no conforme”, explica. “Si este finiquito está mal, te lo tienen que pagar, y tú podrás reclamar la diferencia ante los tribunales”, recuerda.

Además, @empleado_informado señala una herramienta legal que muchas personas desconocen: el derecho a reclamar intereses por demora. “Si la empresa no te lo paga, recuerda que puedes exigir el 10% de interés de demora de acuerdo con la ley”, subraya.

La clave, según el creador del contenido, es no dejarse presionar ni engañar. La firma del finiquito no es un requisito para cobrar, y mucho menos cuando hay dudas sobre el cálculo. Ante cualquier sospecha, lo más recomendable es revisar la cantidad con un asesor laboral y, si procede, reclamar legalmente lo que corresponde. Porque, como insiste @empleado_informado, “ese dinero ya te lo deben”.