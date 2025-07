Un trabajador despedido por llegar tarde 176 veces gana el juicio: ¿En qué falló la empresa?

¿Cómo es posible que un empleado que llegó 176 veces tarde al trabajo consiga que su despido sea declarado improcedente? La respuesta está en cómo actuó la empresa. Según explica @empleado_informado, el trabajador en cuestión fue despedido tras demostrarse en juicio que había llegado tarde 126 veces. Sin embargo, el juez le dio la razón al empleado y obligó a la empresa a pagarle la máxima indemnización por despido improcedente.

Para entender este fallo judicial, hay que saber que los incumplimientos laborales se clasifican como faltas leves, graves o muy graves, y la empresa debe sancionar cada una de forma proporcionada. "Todos coincidiremos en que llegar un día 5 minutos tarde es una falta leve", explica, y en ese caso la empresa debería sancionar proporcionalmente, por ejemplo con un aviso escrito o incluso un día sin empleo y sueldo.

Lo que no puede hacer una empresa —y aquí está la clave del caso— es acumular esas faltas sin sancionarlas desde el principio, solo para despedir al trabajador más adelante. La ley establece que las sanciones no tienen como objetivo castigar, sino corregir un comportamiento.

En este caso, la empresa no sancionó al trabajador en el momento oportuno. Al no hacerlo, se considera que no actuó correctamente, por lo que el despido fue declarado improcedente.

El divulgador insiste en que el procedimiento es clave: si desde el primer retraso la empresa hubiera sancionado correctamente y el trabajador hubiese seguido incumpliendo, ahí sí se habría podido justificar un despido sin indemnización.

Este caso, que a primera vista parece ilógico, demuestra cómo no basta con tener razón en el fondo, también hay que hacer las cosas bien en la forma. "Las empresas deben conocer la normativa y aplicarla desde el primer momento si quieren que un despido sea válido", concluye el abogado.