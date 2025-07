No firmes la nómina en estos casos: puedes perder mucho dinero

Firmar una nómina parece un trámite rutinario, pero puede convertirse en un problema serio si no se hace con conocimiento. El abogado laboralista Juanma Lorente, responsable del canal de TikTok Empleado Informado, advierte: “No firmes la nómina si no te han pagado todo lo que te corresponde”. Y es que este gesto, aparentemente inofensivo, podría jugar en tu contra si más adelante necesitas reclamar lo que te deben.

Muchos trabajadores firman la nómina automáticamente, sin pensar. Lo ven como una formalidad, pero en realidad están dejando constancia de que han recibido íntegramente su salario, aunque eso no sea cierto. Firmar en estas condiciones puede dificultar gravemente una reclamación posterior, ya que la firma actúa como una aceptación del pago reflejado, aunque no se haya producido realmente.

La firma equivale a conformidad

Según Lorente, firmar la nómina implica aceptar que se ha recibido el importe que figura como “líquido a percibir”. Si no has cobrado o te han pagado menos —especialmente en casos donde el abono se hace en efectivo o con retraso— tu firma puede ser utilizada por la empresa como prueba de que todo está en regla. En resumen: lo que firmes puede volverse en tu contra.

No firmes las nóminas en estos casos: puedes perder mucho dinero.

¿Qué hacer si te presionan para firmar?

Si tu empresa insiste en que firmes la nómina aunque no hayas cobrado el total, no estás obligado a hacerlo. Lorente aconseja ser firme: “No firmes hasta que te hayan pagado la totalidad del salario que aparece en la nómina”. Y si te ves obligado a firmar por cualquier motivo, hazlo con la anotación clara de “NO CONFORME” y guarda una copia de ese documento para futuras reclamaciones.

Algunas empresas recurren a la práctica irregular de condicionar el pago de la nómina a la firma del trabajador, lo cual es ilegal. En estos casos, Juanma Lorente recomienda actuar con contundencia: puedes denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo. Es tu derecho recibir el salario íntegro sin condiciones y en los plazos establecidos por ley.

Riesgos adicionales si cobras en efectivo

El riesgo se incrementa cuando la empresa paga parte del salario en efectivo y no queda constancia bancaria. En estos casos, la firma de la nómina como si se hubiese recibido el importe completo es aún más peligrosa. Sin pruebas del pago, tu firma es lo único que tendrá valor legal en un juicio o inspección, y puede perjudicarte seriamente.

¿Qué dice la ley?

El Estatuto de los Trabajadores establece que el salario debe pagarse puntualmente y en su totalidad, normalmente mediante transferencia bancaria o cheque. Si esto no se cumple, el trabajador puede reclamar. Pero si ha firmado nóminas como si todo estuviera pagado, la carga de la prueba recae sobre él. Es decir, tendrá que demostrar que no recibió el dinero, lo cual puede ser muy difícil si no existen pruebas.