Pau Antón, inversor: “Con 30.000 euros ahorrados ya lo tienes todo para ganar dinero con inmuebles”

¿Es posible empezar en el mundo de la inversión inmobiliaria con solo 30.000 euros? Para muchos, la respuesta sería un rotundo "no". Sin embargo, el inversor Pau Antón afirma que no solo es posible, sino que puede ser el primer paso hacia la libertad financiera. Su historia personal es la prueba: comenzó con apenas 10.000 euros y ha cerrado más de 1.000 operaciones inmobiliarias desde entonces.

Invertir con 30.000 euros

Antón ha diseñado una estrategia especialmente dirigida a quienes tienen entre 20.000 y 30.000 euros en el banco y desean iniciarse en el sector sin correr riesgos innecesarios. El enfoque se basa en tres pilares: acceso a financiación, identificar oportunidades con alta rentabilidad y seguir un sistema probado para minimizar errores. Para Pau, el error más común es pensar que se necesita mucho dinero para empezar, cuando en realidad lo más importante es saber cómo usar lo que se tiene.

Invertir en trasteros puede ser un buen comienzo. / INFORMACIÓN

Uno de los ejemplos más ilustrativos que comparte el inversor es cómo con tan solo 25.000 euros es posible comprar, reformar y vender una vivienda logrando al menos 25.000 euros netos de beneficio por operación. Esta fórmula, que ha replicado una y otra vez, permite reinvertir las ganancias y escalar rápidamente en el mercado inmobiliario.

Comprar trasteros

El problema, asegura, es que muchas personas no saben cómo dar el primer paso. Creen que el mercado está saturado, que no tienen suficiente dinero o que es demasiado arriesgado. Pau insiste en que el verdadero error es no actuar. Él mismo empezó comprando pequeños trasteros, lo único que podía pagar en ese momento, y desde ahí fue creciendo, aprendiendo y construyendo un sistema sólido.

La clave, según Antón, está en usar la financiación bancaria inteligentemente, sin gastar todos los ahorros en la primera operación. Esto permite mantener un colchón de seguridad y al mismo tiempo aprovechar el apalancamiento financiero para multiplicar los resultados.