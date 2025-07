Alberto Sánchez, abogado inmobiliario: "Hay un truco muy sencillo para evitar que se queden con la fianza de un contrato de alquiler"

El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las principales problemáticas del país. Los precios se han multiplicado en los últimos años, provocando que comprar o alquilar un piso sea toda una odisea.

Muchos propietarios aprovechan cualquier desperfecto para quedarse con la fianza de la vivienda, que suele ser el equivalente a una mensualidad. "Para evitar que te engañen y se queden con tu fianza de un contrato de alquiler hay un truco muy sencillo", ha advertido el abogado Alberto Sánchez en TikTok.

"Si no quiere devolverte la fianza..."

"El día que entres en la vivienda haz un reportaje de vídeo o fotográfico del estado de la vivienda", ha explicado a sus seguidores. "Cualquier cosa que esté estropeada o manchada lo tienes que sacar en este reportaje aparte de lo que no esté, lo más completo que puedas, ese reportaje se lo mandas al propietario por email", ha añadido en la red social.

"De esta manera dejas constancia no solo del estado del inmueble sino de la fecha en la que hiciste el reportaje, las fotografías", ha afirmado en el vídeo. Además, ha recordado que es igual de importante "hacer exactamente la misma operación del estado del inmueble" el día que salgas de la vivienda.

"Vas a tener dos juegos de fotografías o de vídeo que van a demostrar exactamente lo que has estropeado y lo que no, si después el propietario no quiere devolverte la fianza arguyendo cualquier cosa le puedes demandar", ha informado.

"Recuerda que por menos de 2.000 euros no necesitas ni abogado ni procurador, puedes ir tú directamente a los tribunales y con esta prueba va a ser mucho más fácil que consigas que te devuelva la fianza", ha aclarado.