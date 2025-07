Mucho cuidado si estás de baja: un detective puede estar siguiendo tus pasos

"Mucho cuidado". Así lo advierte el abogado laboralista Juanma Lorente, responsable del canal de TikTok @juanmalorentelaboralista. Estar de baja médica no significa que estés completamente a salvo en tu puesto de trabajo. Y no, no es ciencia ficción: hay muchos casos reales en los que empresas o mutuas contratan detectives privados para vigilar a trabajadores de baja, buscando pruebas que puedan justificar un despido. Un simple paseo, una actividad aparentemente normal o incluso una salida social, pueden convertirse en la base de una carta de despido si no se interpretan correctamente.

En un vídeo compartido por el creador de contenido y detective privado @danielfontanals, se ilustra un escenario cada vez más común: el trabajador recibe una notificación de despido junto con un informe exhaustivo. Fotos, vídeos, recorridos detallados, horarios... Todo documentado por un detective privado. ¿La razón? Lo que has hecho mientras estabas de baja no encaja con el diagnóstico médico. Y aunque tú pienses que simplemente saliste a despejarte, para la empresa puede ser suficiente para poner en duda la veracidad o gravedad de tu situación médica.

Detective privado

Juanma Lorente aclara que no es necesario cometer un delito para que te despidan durante la baja médica. Basta con que tu comportamiento aparente ser incompatible con tu dolencia. Por ejemplo, si estás de baja por una lesión lumbar y te graban cargando bolsas del supermercado, o si estás de baja por ansiedad y apareces en una fiesta, esas imágenes pueden ser utilizadas como prueba para justificar una sanción o despido disciplinario.

Lo más preocupante, tal como señala el abogado laboralista, es que el trabajador nunca se entera de que está siendo vigilado. No se recibe ningún aviso ni notificación. El detective actúa con total discreción, y la empresa solo te muestra los resultados cuando ya ha tomado una decisión. El informe puede parecer irrefutable, aunque en muchos casos las imágenes estén fuera de contexto o malinterpretadas.

#DerechoLaboral #DetectivesPrivados #Mutuas #DespidoImprocedente #ControlLaboral #legalidadlaboral ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ⚠️ MUCHO CUIDADO Vídeo de @danielfontanals 🔎 Estás de baja médica. Descansas, sales un rato a despejarte… y todo parece normal. Hasta que llega una carta. Un despido. Y adjunto, un informe detallado con fotos, horarios y hasta tu recorrido. No es ciencia ficción: en muchos casos, detrás hay un detective contratado por la empresa o la mutua. No necesitan que hagas algo ilegal, solo que lo que haces no encaje con el motivo de tu baja. Una imagen fuera de contexto, un gesto malinterpretado… y pueden construir un relato que justifique tu despido. 💬 ¿Lo peor? Nunca te enteras hasta que ya es tarde. No se trata de vivir con miedo, pero sí con cabeza. Durante una baja médica, no solo importa lo que haces, sino lo que parece que haces. #BajaMédica

Por eso, durante una baja médica es crucial actuar con responsabilidad y coherencia con el diagnóstico recibido. No se trata de vivir con miedo, pero sí de hacerlo con cabeza. Aunque tengas derecho a salir de casa, socializar o hacer ciertas actividades, si estas pueden contradecir tu baja, la empresa podría aprovecharlo para despedirte. La percepción es clave: no importa solo lo que haces, sino lo que parece que haces.

Desde el punto de vista legal, los informes de detectives pueden ser admitidos como prueba en un proceso judicial, siempre que se hayan obtenido respetando la legalidad y los derechos del trabajador. En algunos casos, si se demuestra que el seguimiento ha invadido la intimidad del empleado, esas pruebas pueden ser impugnadas. Por eso, es importante que si recibes una carta de despido con este tipo de informes, acudas inmediatamente a un abogado laboralista para estudiar si puedes reclamar.