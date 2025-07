¿Estás de baja y te han despedido? Lo que dice la ley (y un abogado laboralista)

Estar de baja médica no significa tener un escudo frente al despido. Esta es una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores que, tras sufrir una enfermedad o accidente, reciben una carta de despido. Según explica el abogado laboralista del canal de Instagram Un Tío Legal, es fundamental diferenciar entre el motivo de la baja y las causas reales del despido. Estar de baja no te blinda ante un despido, aunque sí limita los motivos por los que se te puede echar.

Lo que dice la ley

La legislación española prohíbe que el despido tenga como única razón el hecho de estar de baja médica. Esto quiere decir que no se te puede despedir simplemente porque estás enfermo o has sufrido un accidente y estás de baja temporal. Sin embargo, existen situaciones en las que sí es legal despedir a un trabajador que se encuentra de baja. Lo importante es que el despido tenga una causa objetiva o disciplinaria justificada, y no se base en la baja como tal.

Despido estando de baja: esto es lo que dice la ley / INFORMACIÓN

El abogado señala dos casos muy concretos en los que un despido durante una baja médica sí puede ser legal. El primero se refiere a hechos ocurridos antes de la baja. Por ejemplo, si un trabajador comete una falta grave —como un robo, una agresión o una desobediencia grave— y justo después se da de baja, la empresa puede despedirlo igualmente, ya que la causa no es la baja, sino la infracción cometida previamente.

El segundo supuesto es el del despido objetivo por causas económicas, organizativas o productivas. Si la empresa puede demostrar que está atravesando una mala situación económica, que necesita reorganizar su plantilla o reducir costes por motivos reales y justificados, puede despedir incluso a trabajadores que estén de baja médica. En estos casos, lo esencial es que se respeten los procedimientos legales y se pague la indemnización correspondiente.

Este tipo de despido debe basarse en documentación sólida que demuestre las causas objetivas, y el trabajador tiene derecho a impugnarlo si considera que no están suficientemente justificadas o si sospecha que en realidad la baja ha influido en la decisión. Si un juez considera que el despido es discriminatorio o que enmascara una represalia por estar de baja, podría declararlo nulo y obligar a la empresa a readmitir al trabajador.