Excedencia voluntaria: lo que debes saber antes de dar el paso

¿Estás pensando en pedir una excedencia voluntaria en tu trabajo? Muchos trabajadores creen que pueden tomarse este tipo de pausa laboral y luego reincorporarse automáticamente como si nada hubiera pasado. Pero estás equivocado, advierte con claridad el abogado laboralista Juanma Lorente, a través de su canal de TikTok @juanmalorentelaboralista. La realidad legal de la excedencia voluntaria es muy distinta a lo que muchos piensan, y es fundamental entender bien sus implicaciones antes de tomar una decisión.

No garantiza la reincorporación automática

En primer lugar, es importante saber que la excedencia voluntaria no garantiza la reincorporación automática al puesto de trabajo. A diferencia de otros tipos de excedencia (como la excedencia por cuidado de hijos), aquí no existe un derecho directo a volver al mismo puesto ni en la misma fecha. Según explica Juanma Lorente, solo se reconoce un "derecho preferente al reingreso", y ese derecho está condicionado a que haya vacantes en tu misma categoría profesional o grupo equivalente dentro de la empresa.

Esto significa que si al finalizar tu excedencia no hay ninguna vacante disponible, la empresa puede no readmitirte, y legalmente no estarías protegido contra ello. Tampoco pueden crearte un puesto a medida, ni están obligados a recolocarte en un departamento diferente. Lo que la ley contempla es simplemente una preferencia frente a otros candidatos externos, si se da el caso de que exista una plaza libre adecuada.

Además, otro error común es pensar que la excedencia voluntaria puede prorrogarse automáticamente. Juanma Lorente recuerda que cualquier solicitud de prórroga debe ser aprobada por la empresa, y no es una decisión unilateral del trabajador. Es decir, si pediste un año de excedencia y luego quieres ampliarlo a dos, necesitarás el consentimiento de la empresa. De lo contrario, podrías perder tu derecho al reingreso y quedar fuera del sistema.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

La excedencia voluntaria está regulada en el artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores, y permite a cualquier trabajador con al menos un año de antigüedad en la empresa solicitarla por un periodo mínimo de cuatro meses y máximo de cinco años. Durante ese tiempo, el contrato se suspende: no se cotiza, no se cobra y no se genera antigüedad. Por tanto, es fundamental valorar bien las consecuencias económicas y profesionales de esta decisión.

Este tipo de excedencia es muy útil para quienes desean estudiar, emprender, cuidar de un familiar o simplemente tomarse un tiempo para reflexionar sobre su vida laboral. Sin embargo, como explica el abogado laboralista, es crucial hacerlo con toda la información sobre la mesa. Las expectativas erróneas pueden llevar a frustraciones cuando, al intentar volver, el trabajador se encuentra con un “no” por parte de la empresa.