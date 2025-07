¡Alerta! La nueva estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria sin que te des cuenta

Las estafas bancarias están creciendo a un ritmo alarmante en España. Los ciberdelincuentes han encontrado en los canales digitales el terreno perfecto para ejecutar sus engaños con gran efectividad y mínima inversión. Usando herramientas de suplantación de identidad, estos delincuentes logran hacerse pasar por entidades financieras reales y consiguen vaciar cuentas bancarias en cuestión de minutos.

La clave del éxito de estas nuevas estafas radica en la suplantación de comunicaciones oficiales. Gracias a avanzadas técnicas tecnológicas, los estafadores logran introducir mensajes fraudulentos dentro de la misma cadena de SMS que el banco utiliza para enviar códigos de verificación o confirmación de operaciones. Esto hace que el mensaje parezca completamente legítimo, ya que aparece junto a comunicaciones auténticas de la entidad bancaria.

El gancho: una supuesta actualización de seguridad

Una de las variantes más recientes de esta estafa está afectando a clientes de Openbank, aunque puede replicarse con cualquier entidad. El usuario recibe un SMS que dice: “Estimado cliente, debido a una nueva normativa, debe actualizar sus datos de seguridad a través de [enlace fraudulento]”. Al hacer clic en ese enlace, la víctima accede a una página que imita la interfaz del banco, donde se le solicita su contraseña de acceso y datos personales como el nombre, el DNI o incluso la dirección.

¿Esperas un pedido? Podrías ser la próxima víctima de la estafa del paquete fantasma / Eva Abril

Lo más preocupante de este tipo de fraude es que no despierta las alarmas habituales. A diferencia de otros mensajes falsos que avisan de transferencias no autorizadas por grandes sumas de dinero, esta estafa no menciona directamente ninguna operación sospechosa. Se presenta como un proceso rutinario de actualización de seguridad, lo que da una falsa sensación de normalidad. Esta sutilidad hace que muchas personas bajen la guardia y terminen proporcionando información crítica.

¿Quiénes son las víctimas potenciales?

Cualquier usuario que tenga una cuenta bancaria es una víctima potencial. No se trata de un ataque dirigido a personas mayores o con poca experiencia digital: incluso los usuarios expertos pueden caer si el mensaje está bien construido y aparece en el mismo hilo que los mensajes legítimos de su banco. La suplantación de identidad digital es hoy tan sofisticada que muchas veces resulta casi imposible distinguir un mensaje real de uno falso.

¡Alerta! La nueva estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria sin que te des cuenta / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

Cómo defenderte ante este tipo de estafas

Protegerte ante estas amenazas es posible si sigues una serie de recomendaciones básicas:

Tu banco nunca te pedirá tus claves por SMS , ni te enviará enlaces para introducir datos personales.

, ni te enviará enlaces para introducir datos personales. Verifica siempre el remitente , aunque el número parezca real. Si tienes dudas, llama directamente a tu banco.

, aunque el número parezca real. Si tienes dudas, llama directamente a tu banco. Evita hacer clic en enlaces sospechosos , sobre todo si el mensaje es urgente o inesperado.

, sobre todo si el mensaje es urgente o inesperado. Controla el uso de tus tarjetas y personaliza las notificaciones de seguridad desde la app de tu banco.

desde la app de tu banco. Activa la autenticación en dos pasos tanto en tu móvil como en tus aplicaciones bancarias.

tanto en tu móvil como en tus aplicaciones bancarias. Y, lo más importante, no respondas jamás a mensajes sospechosos. Ignorar el anzuelo es el primer paso para evitar caer en la trampa.

Otras estafas bancarias

Las estafas bancarias son cada vez más sofisticadas y comunes, destacando variantes como el phishing por SMS o email, llamadas falsas de supuestos empleados del banco (vishing), notificaciones fraudulentas de paquetes, engaños con Bizum, apps falsas de banca o mensajes de Hacienda o la Seguridad Social. Todas estas estrategias buscan obtener tus datos personales y bancarios mediante la urgencia y la suplantación de identidad.