Carlos Galán, experto en finanzas: : “Mientras tú pagas tu cuenta de Netflix, a los ricos les sale gratis”

Pensar en el futuro financiero con cabeza es una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar, y para el asesor financiero Carlos Galán, el punto de partida está claro: cambiar la mentalidad y empezar a invertir en activos. En sus conferencias, libros y apariciones en redes sociales, Galán insiste en que el dinero no debe solo ganarse, sino que también debe trabajar para ti. Este cambio de chip marca la diferencia entre quien vive al día y quien construye libertad financiera a largo plazo.

Uno de los ejemplos más ilustrativos que utiliza es el de Netflix: “Mientras tú pagas tu cuenta de Netflix, a los ricos les sale gratis”. ¿Por qué? Porque los ricos usan los rendimientos de sus activos financieros (como acciones que pagan dividendos) para costear esos gastos. En este sentido, Carlos Galán diferencia entre activos y pasivos: “Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo; un pasivo, algo que te lo quita”. La clave, según explica, no es solo lo que compras, sino el uso que le das a ese dinero o bien.

Los expertos financieros aconsejan dónde es mejor invertir tus ahorros. / INFORMACIÓN

Tener un piso: ¿Activo o pasivo?

Así, por ejemplo, tener un piso puede ser un activo o un pasivo dependiendo del uso. “Si vives en él y pagas una hipoteca, es un pasivo. Si lo alquilas y te genera ingresos mensuales, se convierte en un activo”, explica el experto. Este enfoque, aunque aparentemente simple, puede cambiar radicalmente la manera en la que muchas personas gestionan sus finanzas. Se trata de empezar a pensar como un inversor, aunque no tengas grandes cantidades de dinero.

Invertir no es solo para ricos

Carlos Galán subraya que invertir en activos no es solo para ricos, y que cuanto antes empieces, mejor. Desde fondos indexados hasta bienes inmuebles o acciones que reparten dividendos, el objetivo es construir una red de ingresos pasivos que, con el tiempo, pueda cubrir tus gastos y te dé libertad financiera. “Los ricos financian su estilo de vida con los ingresos que generan sus activos, no con su trabajo”, remarca. Mientras tanto, quienes solo tienen pasivos se ven obligados a trabajar constantemente para mantener su nivel de vida.

Pero, ¿significa esto que todos debemos aspirar a ser millonarios? No necesariamente. Galán reconoce que la felicidad y el dinero no siempre van de la mano. En una entrevista en el pódcast Tengo un plan, el experto reflexiona sobre si existe una cifra a partir de la cual tener más dinero no aumenta la felicidad. “Hay estudios que dicen que a partir de unos 60.000 euros al año en España, el dinero deja de aportar tanta felicidad”, comenta. Aunque esa cifra puede estar desactualizada, el concepto es válido: al principio, cada euro cuenta más, pero luego los beneficios emocionales del dinero disminuyen.

Según Galán, esto se traduce en que para una persona que gana mil euros al mes, un aumento de otros mil puede significar independencia y mayor bienestar. Pero para alguien que gana diez mil euros, esa subida adicional apenas tendrá impacto emocional. Esto se conoce en economía como rendimientos decrecientes del dinero: a medida que tienes más, cada euro adicional aporta menos felicidad relativa.

Por eso, el asesor insiste en que el objetivo no es acumular dinero por acumular, sino usarlo con inteligencia. Invertir en activos no solo genera ingresos, sino que también da tranquilidad, margen de maniobra y, sobre todo, libertad para tomar decisiones sin depender exclusivamente de un sueldo. "Empieza a invertir en activos" es más que un consejo; es una invitación a dejar atrás la mentalidad de supervivencia y empezar a construir una base sólida para el futuro. Porque la abundancia no depende tanto de cuánto ganas, sino de cómo gestionas lo que tienes y qué decisiones tomas con tu dinero hoy.