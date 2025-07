Los 5 pasos que debes seguir si te despiden para no perder dinero (y que no te engañen)

Recibir una carta de despido puede ser un momento de gran tensión. Es habitual que, ante la sorpresa y el nerviosismo, no sepas cómo actuar ni qué hacer primero. Sin embargo, según el abogado laboralista responsable del canal de Instagram Un Tío Legal, hay cinco pasos esenciales que debes seguir para proteger tus derechos, evitar errores y no perder el dinero que te corresponde.

Mantén la calma

Lo más importante cuando te comunican el despido es mantener la calma. Aunque sea difícil, no permitas que te presionen para tomar decisiones apresuradas. En ese momento, es fundamental recordar que tienes derechos laborales que están protegidos por la ley. Además, si puedes hacerlo legalmente (en muchos casos sí es posible), graba la conversación. Esto puede ser clave si los motivos del despido que te dicen verbalmente no coinciden con los que figuran en la carta, ya que podría ser considerado un despido nulo o improcedente si se demuestra que los verdaderos motivos no se ajustan a la ley.

Exige y guarda la carta de despido

Siempre debes pedir y conservar una copia de la carta de despido. Es un documento esencial, ya que en ella deben constar los motivos formales por los que te están echando de la empresa. Como trabajador, tienes derecho a recibir una notificación por escrito, y si te niegas a firmarla, no pasa nada: en ese caso, deben acudir dos testigos de la empresa para dejar constancia de que te han entregado la carta. No firmar no significa que estés en desacuerdo; simplemente es una forma de protegerte hasta haber consultado con un profesional.

Los 5 pasos clave para que tu empresa no te engañe si te despide. / pixabay

Comprueba bien la fecha

Un detalle fundamental que muchas personas pasan por alto es la fecha que aparece en la carta de despido. Esa fecha marca el inicio del plazo legal de 20 días hábiles para poder reclamar si consideras que el despido es improcedente o nulo. Cualquier error en la fecha puede jugar en tu contra si no te das cuenta a tiempo. Por eso, revisa bien el documento, fíjate en la fecha de entrega y guarda todos los papeles relacionados con tu despido. Es tu mejor defensa si decides impugnar la decisión.

No firmes el finiquito

Es muy común que en el mismo momento del despido te presenten el finiquito o incluso un acuerdo para firmar. En estos casos, lo más importante es no firmar nada que no entiendas. Y si decides firmar, asegúrate de hacerlo añadiendo la expresión “no conforme”. Esto sirve para dejar constancia de que no estás de acuerdo con las condiciones del despido y que te reservas el derecho a reclamar. Si firmas sin esa anotación, será mucho más difícil impugnarlo después, porque se entiende que aceptaste las condiciones.

No dejes pasar el plazo legal

Por último, pero no menos importante: tienes solo 20 días hábiles para reclamar el despido ante los tribunales laborales. Este plazo empieza a contar desde la fecha que figura en la carta de despido, y es firme: una vez pasado, ya no se puede impugnar. Por eso, es vital que actúes con rapidez y busques asesoramiento legal cuanto antes. Muchos trabajadores pierden sus derechos simplemente por no actuar a tiempo.

Si no actúas correctamente desde el principio, puedes perder tu derecho a reclamar indemnizaciones, cobrar el paro correctamente o incluso tener problemas para demostrar que el despido fue injusto. En algunos casos, como señala el letrado, los motivos reales del despido pueden esconder una discriminación o un despido por causas no justificadas. Pero si no tienes pruebas o si firmaste sin leer, será casi imposible demostrarlo.