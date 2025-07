VeriFactu y el caos que se avecina para los autónomos: lo que nadie te está contando

El sistema VeriFactu será obligatorio en España a partir de 2026 y supondrá un cambio radical en la manera en la que autónomos y empresarios emiten sus facturas. Mientras que muchos piensan que este nuevo sistema solo consiste en añadir un simple código QR en las facturas, la realidad, según el experto fiscal responsable del canal de TikTok Tu Blog Fiscal, es mucho más compleja.

Este nuevo sistema antifraude va a suponer un cambio radical en el modelo de facturación con el objetivo de que todo quede registrado, trazado y controlado por la Agencia Tributaria.

Qué supondrá Verifactu

VeriFactu supondrá un gran cambio para el día a día de miles de profesionales. La gran mayoría se está quedando con lo superficial: el uso de un código QR en cada factura, algo que parece un simple añadido tecnológico. Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg. Lo preocupante son las limitaciones estructurales que este sistema impondrá a todos los emisores de facturas, incluidos comercios, restaurantes y cualquier establecimiento que entregue tickets a sus clientes. No importa si eres un autónomo individual o una pyme, todos estarán obligados a integrarse en este nuevo sistema.

Verifactu y el caos que se avecina para los autónomos. / ED

No se podrá modificar ni eliminar

Una de las características más destacables del modelo VeriFactu es que, una vez emitida una factura, no se podrá modificar ni eliminar. ¿Te has equivocado en el importe, en el nombre del cliente o en el concepto? No podrás corregir el error como antes. Tendrás que emitir una factura rectificativa y una nueva factura correcta. Además, todo debe subirse en tiempo real a la Agencia Tributaria, lo cual requiere software certificado, conexión constante y cero margen de error.

Además, según Tu Blog Fiscal, esta reforma no solo tiene fines técnicos, sino una clara finalidad de control fiscal. VeriFactu nace con el objetivo de eliminar el fraude, impedir la manipulación posterior de las facturas y asegurar la trazabilidad completa de todas las operaciones. Si antes había cierta flexibilidad para ajustar errores o reorganizar facturas al final del trimestre, ahora cada movimiento quedará registrado, auditado y validado por Hacienda al instante.

Otro aspecto inquietante es que el sistema afectará también a quienes emiten tickets en lugar de facturas. Esto incluye bares, peluquerías, pequeños comercios y cualquier negocio que trabaje con TPV. Con VeriFactu, incluso esos tickets deberán incluir el código QR obligatorio, y su información se transmitirá igualmente a la Agencia Tributaria. La implantación de esta tecnología requerirá una actualización de los sistemas informáticos y de facturación de miles de negocios, muchos de los cuales ni siquiera están al tanto de esta obligación futura.