La trampa que usan muchas empresas para despedir sin pagar indemnización: así puedes evitarla

En el mundo laboral actual, existen prácticas que, aunque son legales, pueden perjudicar gravemente a los trabajadores si no conocen sus derechos y los plazos para ejercerlos. Una de estas prácticas, según advierte el abogado laboralista responsable del canal de Instagram Un Tío Legal, consiste en acumular sanciones por escrito que, si no se impugnan a tiempo, pueden ser utilizadas más adelante para justificar un despido sin indemnización.

El letrado explica que muchas empresas utilizan un procedimiento aparentemente inofensivo pero muy efectivo: ante una infracción laboral muy grave cometida por el trabajador, en lugar de aplicar la sanción que correspondería (como una suspensión de empleo y sueldo), optan por emitir simplemente una amonestación por escrito.

A primera vista, esto podría parecer una decisión “blanda” por parte de la empresa. El trabajador, al ver que no se le ha descontado sueldo ni suspendido del trabajo, suele no darle importancia. Pero ese es el verdadero riesgo: no impugnar la sanción.

“El que calla, otorga”

Según Un Tío Legal, muchos trabajadores piensan: “Bueno, esto no es verdad, pero como no me han tocado el salario, no voy a reclamar”. Sin embargo, al no impugnar esta amonestación por escrito, se está aceptando implícitamente la falta. Y si no se presenta una papeleta de conciliación y posterior demanda ante un juez en un plazo de 20 días hábiles, esa sanción queda firmemente establecida en el historial del trabajador.

Esto es especialmente peligroso, ya que, según advierte el abogado, esas sanciones no impugnadas se convierten en precedentes legales que pueden ser utilizados por la empresa en un futuro despido disciplinario.

El uso de antecedentes para justificar despidos

La estrategia de algunas empresas consiste en acumular varias amonestaciones por escrito por infracciones muy graves. Aunque el trabajador no las haya cometido realmente, si no se impugnan dentro del plazo legal, estas quedan registradas. Entonces, cuando el empleado comete una infracción menor, la empresa puede alegar que existe una conducta reiterada y justificar un despido disciplinario sin indemnización.

La trampa de muchas empresas para despedir sin pagar indemnización / pixabay

“Es una trampa perfectamente legal, pero muy injusta”, señala el abogado de Un Tío Legal. “Si no impugnas la sanción por escrito, aunque no te quiten dinero, la empresa puede ir armando un expediente para luego despedirte sin pagar ni un euro”.

¿Qué debe hacer el trabajador?

La clave está en reaccionar de inmediato ante cualquier sanción, incluso si solo se trata de una simple carta. El trabajador tiene derecho a impugnarla a través de una papeleta de conciliación y posterior demanda, para que un juez valore si la sanción es justa o no.

Esperar o restarle importancia puede costar muy caro. En palabras del abogado: “Aunque parezca algo leve, hay que pelear cada sanción. Porque si no la peleas hoy, te puede costar el puesto mañana”.

El plazo legal: solo 20 días

Uno de los aspectos más importantes que recalca es que el plazo para impugnar estas sanciones es de 20 días hábiles. Una vez pasado ese tiempo, la sanción se convierte en firme y ya no se puede reclamar. Por eso, es crucial actuar con rapidez y buscar asesoramiento legal en cuanto se reciba cualquier tipo de amonestación o advertencia escrita por parte de la empresa.