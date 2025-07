¿Es legal que el IVA no esté incluido en la carta de un restaurante? Un experto tiene la respuesta

El IVA es un impuesto indirecto que forma parte del precio final de la mayoría de bienes y servicios que se consumen en España. Sin embargo, aún hoy muchos comercios, sobre todo en el sector de la hostelería, no cumplen con la normativa de forma adecuada. El experto en fiscalidad José Ramón López Martínez, autor del canal de Instagram Tu Blog Fiscal, ha recordado recientemente que todos los precios deben incluir el IVA, sin excepciones. Esto no es una cuestión opcional, sino una obligación legal que protege al consumidor.

Tal y como explica José Ramón López, la ley es clara: el precio que se muestra al consumidor debe ser el precio final, con todos los impuestos incluidos. Esto incluye el IVA, pero también cualquier otro tipo de recargo o suplemento. En palabras del experto, “el consumidor no debe hacer cálculos mentales ni preguntarse cuánto va a pagar realmente. El precio debe ser claro, completo y sin sorpresas”. Esta norma aplica a cualquier sector, pero es especialmente relevante en bares, restaurantes, tiendas, peluquerías o cualquier otro servicio de atención al público.

Cartas de restaurantes: todos los platos con el IVA incluido

Un caso muy habitual de incumplimiento de esta norma se da en las cartas de los restaurantes. En muchos establecimientos se pueden ver menús con un aviso al pie que dice “IVA no incluido” o que lo añadirá al total. José Ramón López subraya que esto no es legal. “Si en la carta hay 20 o 30 platos, todos ellos deben tener el IVA incluido en el precio mostrado”, asegura. Añadir el impuesto después genera confusión y vulnera los derechos del consumidor, que debe poder comparar precios sin tener que hacer cálculos adicionales.

¿Es legal que la carta de un restaurante ponga los precios con el IVA no incluido? / INFORMACIÓN

Comer en terraza: ¿pueden cobrar más?

Otro de los temas polémicos es el recargo por comer en terraza. Es habitual ver carteles que anuncian un incremento del 5% o del 10% en todos los precios si se consume en terraza. Aquí, el experto lo deja muy claro: no se puede aplicar un porcentaje adicional sin más. El recargo por terraza es legal, pero debe estar claramente reflejado en la carta, bien como una carta específica para terraza o bien como precios diferenciados por ubicación. No basta con poner un cartel general, y mucho menos se puede aplicar un suplemento sin haberlo comunicado claramente al cliente.

José Ramón López Martínez insiste en que los dueños de bares o restaurantes pueden fijar el precio que quieran, incluso incrementarlo si el cliente se sienta en terraza. No hay ningún problema legal en ello, siempre que ese precio esté previamente informado. “No puedes cobrar más a un cliente sin haberle mostrado el precio real. La transparencia en los precios es una obligación, no una recomendación”, recuerda el experto. En resumen, si se va a cobrar más por consumir en terraza, ese precio ya tiene que estar reflejado en la carta, no como un porcentaje adicional al final.

Esta obligación no solo se limita a las cartas físicas de los restaurantes. También se aplica a la publicidad, menús en escaparates, precios online, promociones o cualquier otro soporte comercial. Si se anuncia un menú cerrado, por ejemplo, el precio que se indique debe incluir el IVA. Poner un precio base y luego añadir un 10% de IVA en letra pequeña es una práctica sancionable, ya que puede considerarse publicidad engañosa o falta de información clara al consumidor.

¿Qué puedes hacer si no incluyen el IVA?

Como consumidor, tienes derecho a exigir que los precios estén completos e incluyan el IVA. Si detectas que un establecimiento no lo hace, puedes reclamar ante el propio local o presentar una queja en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). También puedes comunicarlo a la Agencia Tributaria, ya que este tipo de prácticas puede esconder un intento de fraude fiscal.