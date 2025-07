Última hora: a partir de este día puedes solicitar el nuevo permiso parental retribuido

El permiso parental retribuido de dos semanas ya está publicado en el BOE. Según ha explicado José Ramón López Martínez, experto en temas fiscales y responsable del canal de Instagram Tu Blog Fiscal, esta medida afecta tanto a trabajadores por cuenta ajena como a funcionarios y autónomos, y supone un paso más hacia la igualdad y la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos.

Este nuevo derecho se integra dentro del permiso parental de 8 semanas que ya existía. La novedad es que, de esas 8 semanas, 2 pasan a ser retribuidas. Esto significa que los padres y madres podrán recibir una prestación económica durante ese periodo. Además, este permiso puede disfrutarse de forma flexible: de manera continua, en semanas alternas o en distintos momentos hasta que el hijo cumpla 8 años.

¿Quién puede solicitarlo?

El permiso parental retribuido está destinado a padres y madres cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Es decir, si tu hijo nació antes de esa fecha, aunque aún no haya cumplido los 8 años, no podrás acogerte a este derecho retribuido, aunque sí seguirás teniendo derecho a las 8 semanas no retribuidas.

Padres y madres tienen derecho por separado

Una de las claves de esta nueva regulación es que ambos progenitores tienen derecho a dos semanas retribuidas cada uno. Esto fomenta la corresponsabilidad y permite que tanto el padre como la madre puedan involucrarse activamente en el cuidado de sus hijos desde sus primeros años de vida. Además, José Ramón López destaca que se trata de un derecho individual, por lo que no es transferible entre los padres.

🔴 El Gobierno amplía en tres semanas el permiso de nacimiento y cuidado de menor y lo incrementa a 32 semanas para familias monoparentales



✚ Conoce todos los detalles: https://t.co/xMwGgn2ZHy pic.twitter.com/U9WaacFnoi — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) July 29, 2025

¿Cómo se solicita el permiso?

Aunque este permiso será retribuido por la Seguridad Social, debe ser solicitado también a la empresa con al menos 10 días de antelación, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores. No basta con tramitarlo directamente con la Seguridad Social ni con ausentarse del trabajo sin previo aviso. José Ramón López recuerda que el proceso debe ser claro y transparente para evitar problemas laborales o malentendidos con la empresa.

Cuándo pedir el nuevo permiso parental retribuido. / EUROPA PRESS

Teniendo en cuenta que por ahora solo 2 de las 8 semanas del permiso parental son retribuidas —aunque previsiblemente en el futuro lo sean todas, ya que esta medida se enmarca en una directiva europea—, el experto aconseja utilizar primero las 2 semanas retribuidas y reservar las 6 restantes para más adelante.