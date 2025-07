¿Te han dado mal el finiquito? Lo que debes saber para no perder dinero

Recibir el finiquito marca el final de una etapa laboral, pero también puede convertirse en un momento complicado si la empresa no actúa correctamente. Muchas veces, los trabajadores no conocen sus derechos y se enfrentan a situaciones injustas, como el mal cálculo del finiquito o presiones para firmar sin posibilidad de revisión. El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, responsable del canal de Instagram @empleadoinformado, ha aclarado varios puntos clave que todos los empleados deben conocer.

Una de las prácticas más comunes y abusivas por parte de algunas empresas es entregar un finiquito con cantidades incorrectas y exigir la firma inmediata. Según Miguel Benito, frases como “si no firmas, no te lo pagamos” son completamente ilegales. Es fundamental saber que el derecho al cobro del finiquito no depende de tu firma. En el momento en que la empresa reconoce que te debe una cantidad concreta, ya está obligada legalmente a pagártela, independientemente de que firmes o no el documento.

No firmes tu finiquito sin leer esto: claves para evitar errores y calcular correctamente tu indemnización por despido / INFORMACIÓN

¿Qué incluye el finiquito?

El finiquito debe reflejar todas las cantidades que la empresa te debe al finalizar la relación laboral: días trabajados del mes, vacaciones no disfrutadas, parte proporcional de pagas extra y cualquier otro concepto pendiente. Si crees que el cálculo no es correcto, tienes derecho a firmar el documento como “no conforme”. Esta fórmula te permite reclamar después las diferencias sin perder tu derecho a cobrar lo que te corresponde.

Además, si la empresa retrasa el pago del finiquito o no abona lo que te debe en el plazo legal, puedes exigir un interés de demora del 10%, tal como establece el Artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. Este interés actúa como una penalización por el retraso injustificado en el pago y puede suponer una cantidad significativa si la deuda se prolonga en el tiempo. Es un recurso legal muy poco conocido, pero plenamente aplicable si el trabajador decide iniciar una reclamación.

Para evitar situaciones abusivas, el abogado Miguel Benito recomienda mantener siempre la calma y no firmar nada bajo presión. Tienes derecho a llevarte el finiquito a casa, revisarlo con tranquilidad y, si es necesario, consultar con un abogado o un sindicato. Firmar en caliente, sin conocer todos los detalles, puede jugar en tu contra, sobre todo si no dejas constancia de que estás en desacuerdo con las cantidades reflejadas.

Es importante recalcar que el finiquito y la indemnización son conceptos distintos. La indemnización se aplica en ciertos tipos de despido y depende de la antigüedad y el tipo de contrato, mientras que el finiquito se paga siempre que finaliza un contrato, ya sea por despido, baja voluntaria o finalización temporal. No confundas ambos términos y exige lo que legalmente te corresponde.