¿Es legal que no permitan meter comida en los parques de atracciones? Un experto lo aclara

¿Alguna vez te has preguntado si es legal que los parques de atracciones te prohíban entrar con comida o bebida del exterior? Esta es una duda frecuente entre los visitantes, y recientemente ha sido aclarada por el experto en temas fiscales José Ramón López Martínez, responsable del canal de Instagram @tublogfiscal. Según él, esta práctica podría ser ilegal y abusiva, y la organización de consumidores FACUA ya ha puesto una denuncia formal al respecto.

Comida en los parques de atracciones

José Ramón López plantea una pregunta muy clara: “¿Se les acabó el chollo a los parques de atracciones?” Y con ello se refiere al negocio que muchos parques han montado alrededor de la venta obligada de comida dentro de sus instalaciones, al impedir que los usuarios puedan llevar la suya. En su análisis, el experto asegura que esta práctica va en contra de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Una de las atracciones de Terra Mítica. / Información

El argumento principal se basa en la actividad principal del parque: cuando un usuario compra una entrada para un parque de atracciones, lo hace con la intención de disfrutar de sus atracciones y espectáculos, no de sus servicios de restauración. Por tanto, según el experto, la restauración es una actividad complementaria, no esencial, y no puede imponerse como única opción para alimentarse durante la visita. Prohibir el acceso con comida o bebida del exterior vulnera el derecho del consumidor a elegir libremente cómo gestionar su alimentación.

La denuncia de FACUA

FACUA ha denunciado esta situación como un abuso contra los consumidores y ha instado a las autoridades a actuar. Según la organización, muchos parques de atracciones en España obligan a los usuarios a gastar grandes sumas de dinero en menús internos con precios inflados, algo que atenta contra la libertad de consumo y la protección económica del usuario. Esta práctica, además, excluye a familias con presupuestos más ajustados que no pueden asumir esos costes adicionales.

José Ramón López también destaca que no se trata de un tema menor. Muchos parques justifican esta política alegando motivos de seguridad o limpieza, pero según el experto, esas razones no pueden prevalecer sobre los derechos legales de los usuarios. Así, impedir el acceso con comida del exterior en un parque de atracciones no tiene base legal sólida, y se está a la espera de que las autoridades competentes se pronuncien sobre la denuncia presentada por FACUA.