Lo que debes saber antes de irte de vacaciones en tu empresa: 3 consejos clave

Irse de vacaciones es un derecho fundamental de todos los trabajadores, pero también un momento en el que pueden surgir dudas legales y fiscales importantes. José Ramón López Martínez, experto en temas fiscales y responsable del canal de Instagram Tu Blog Fiscal, señala que más allá del conocido derecho a la desconexión digital, existen otras claves que todo empleado debe conocer antes de colgar el cartel de "cerrado por vacaciones".

El primer punto que destaca el experto es el derecho a la desconexión digital, recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Esto significa que la empresa no puede contactarte para asuntos laborales durante tu período vacacional. Ni llamadas, ni correos, ni mensajes fuera del horario laboral o durante tus días de descanso. Si lo hacen, están incumpliendo la normativa y puedes reportarlo.

¿Puedes presentar tu baja voluntaria en vacaciones?

Una de las dudas más comunes es si un empleado puede irse de la empresa mientras está de vacaciones. Y la respuesta, según el experto, es que sí, es totalmente legal. El trabajador puede presentar su baja voluntaria con los 15 días de preaviso, incluso si esos días coinciden con el período vacacional. Es decir, puedes comenzar tus vacaciones, comunicar la baja, y que ese preaviso se cumpla íntegramente mientras estás fuera. Eso sí, se recomienda enviar la notificación de forma fehaciente (por correo electrónico, burofax o carta con acuse de recibo).

Enfermar durante las vacaciones

Otra situación muy frecuente es la de ponerse enfermo durante las vacaciones. En este caso, es posible pedir la baja médica y recuperar esos días más adelante. La clave es acudir al médico y obtener el parte de baja oficial, que debe presentarse a la empresa lo antes posible. De este modo, los días de baja se suspenden y las vacaciones no se pierden, pudiendo disfrutarlas en otro momento acordado con la empresa. Es importante no dejar este paso sin formalizar, ya que sin baja médica oficial no se puede recuperar el tiempo perdido.

Aitana Solera

No puedes cambiar vacaciones por dinero

Al llegar al final del año, muchos trabajadores se preguntan si pueden cobrar los días de vacaciones no disfrutados. La respuesta del experto es clara: no, no se pueden compensar económicamente, salvo en caso de finalización de contrato. Las vacaciones son un derecho irrenunciable y deben disfrutarse en tiempo real. Según el Estatuto de los Trabajadores, no está permitido sustituirlas por dinero, por lo tanto, si no se han disfrutado a tiempo, el empleado puede perder esos días. La empresa tiene la obligación de asegurarse de que los empleados tomen sus vacaciones dentro del año natural correspondiente.

La empresa tiene cierto margen para establecer el calendario de vacaciones, pero debe hacerlo de mutuo acuerdo con el trabajador. El Estatuto establece que el período vacacional debe ser consensuado, y si bien el empleador puede proponer fechas, no puede imponerlas unilateralmente. Además, el calendario de vacaciones suele pactarse en convenio colectivo o en acuerdos internos, por lo que conviene conocer qué normas rigen en tu empresa.