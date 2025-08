¿Es legal tu nómina? Así puedes calcular tu sueldo y comprobarlo

¿Te has preguntado alguna vez si te están pagando bien? ¿O si tu nómina cumple con la legalidad? Muchas veces, lo que cobramos es legal, pero no necesariamente justo o suficiente, y por eso es importante saber cómo interpretar y comprobar nuestra nómina. Según el abogado laboralista responsable del canal de Instagram Un Tío Legal, miles de trabajadores en España no tienen claro si su sueldo está bien calculado.

Una nómina legal es aquella que cumple con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en el convenio colectivo aplicable a tu sector o empresa. En España, muchas empresas pagan conforme al convenio, lo cual está bien… siempre que se respeten las condiciones mínimas que este establece. El problema es que el convenio colectivo es una ley de mínimos, y muchas veces, aunque tu nómina sea “legal”, puede que esté lejos de ser justa o acorde a tus responsabilidades.

Para saber si tu nómina está bien, el primer paso es identificar el convenio colectivo que te corresponde. El abogado laboralista recomienda ir directamente a tu contrato de trabajo y buscar la cláusula 7, donde suele indicarse el nombre del convenio aplicable. Una vez que lo tengas, búscalo en Google y descarga el documento oficial. Ahí encontrarás todo lo que necesitas: jornadas, descansos, vacaciones, tipos de contrato y, por supuesto, las tablas salariales.

Las tablas salariales

Las tablas salariales son un anexo del convenio colectivo y se actualizan anualmente. En ellas se especifica cuánto debe cobrar cada trabajador según su categoría profesional. Por ejemplo, no cobra lo mismo un auxiliar administrativo que un oficial de primera o un jefe de equipo. Revisa bien tu categoría y comprueba si el salario basede tu nómina coincide con el que marca la tabla. Si hay diferencias, y no están justificadas por otros conceptos (como pluses), podrías estar cobrando de menos.

¿Te están pagando lo que te corresponde? Revisa tu nómina / INFORMACIÓN

Una nómina suele incluir los siguientes conceptos:

Salario base : es la cantidad mínima establecida por el convenio según tu categoría.

: es la cantidad mínima establecida por el convenio según tu categoría. Complementos salariales : como el plus de transporte, de asistencia, de antigüedad, etc. Estos deben estar especificados en el convenio .

: como el plus de transporte, de asistencia, de antigüedad, etc. Estos deben estar . Pagas extra : pueden estar prorrateadas (incluidas mes a mes) o cobrarse aparte, normalmente en junio y diciembre.

: pueden estar prorrateadas (incluidas mes a mes) o cobrarse aparte, normalmente en junio y diciembre. Horas extra, dietas o pluses voluntarios: si realizas trabajos especiales o en condiciones diferentes a las normales.

El experto de Un Tío Legal subraya que si un plus no aparece en el convenio o en tu contrato, legalmente no existe. Y si ves en tu nómina un complemento que no entiendes, exígeles explicaciones a Recursos Humanos.

¿Te están pagando poco aunque sea legal?

Muchas veces, aunque tu empresa pague lo que marca el convenio, puedes sentir que cobras menos de lo que mereces. Y es que el convenio colectivo solo fija un salario mínimo para tu puesto, pero no tiene en cuenta tus años de experiencia, tus funciones extra o tu productividad. En este caso, el abogado aconseja negociar una mejora salarial con tu empresa o, si no están dispuestos, buscar otras oportunidades laborales. Porque lo legal y lo justo no siempre van de la mano.