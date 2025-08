Pensaron que podrían despedirla estando de baja sin consecuencias y esto es lo que pasó

En España, despedir a una persona por estar de baja médica o enferma es ilegal. Sin embargo, muchas trabajadoras, especialmente en sectores más vulnerables como el del trabajo doméstico, siguen sufriendo esta práctica con frecuencia. Afortunadamente, algunos casos acaban con un desenlace justo.

Una trabajadora del hogar que fue despedida por estar de baja médica ha conseguido una victoria judicial sin precedentes: una indemnización que multiplica por siete la cantidad que le habría correspondido por un despido improcedente. El caso pone de relieve las particularidades legales que afectan a este colectivo y la importancia de conocer sus derechos.

Según explica el perfil de Instagram @empleado_informado, especializado en asesoramiento laboral, la trabajadora fue cesada por encontrarse enferma, una causa que está prohibida por ley. Sin embargo, a diferencia de otros trabajadores, las empleadas del hogar están sujetas a un régimen especial.

Cuando un despido se declara nulo en el régimen general, la empresa está obligada a reincorporar al trabajador a su puesto y a abonarle los salarios de tramitación, es decir, todos los sueldos no percibidos desde el momento del despido hasta la sentencia.

Pero en el caso de las trabajadoras del hogar esto no es posible, ya que su centro de trabajo es un domicilio particular, protegido también por la ley. Obligar a alguien a readmitir en su casa a una persona con la que no desea convivir vulneraría derechos fundamentales.

Por ello, cuando un juez declara nulo el despido de una trabajadora del hogar, se aplica un sistema diferente:

Se le reconoce el despido improcedente con una indemnización base (en este caso, 3.500 € ).

con una indemnización base (en este caso, ). Se le abonan los salarios de tramitación (alrededor de 10.000 € en este caso).

(alrededor de en este caso). Y adicionalmente, el juzgado ha concedido 7.500 € por daños y perjuicios.

En total, la empleada ha recibido más de 20.000 €, frente a los 3.500 euros que le habrían correspondido inicialmente.

Este caso evidencia que, aunque el régimen especial de las empleadas del hogar limita algunas medidas como la readmisión, también ofrece vías para proteger sus derechos cuando son vulnerados, especialmente en situaciones de despido discriminatorio.