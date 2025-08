El truco para dejar tu trabajo y cobrar el paro: es legal y no perjudica a nadie

¿Estás pensando en dejar tu empleo, pero temes no poder acceder a la prestación por desempleo? Un abogado laboralista, conocido en redes sociales por su canal de TikTok "Un Tío Legal", ha compartido un truco legal, seguro y efectivo para abandonar tu puesto de trabajo sin renunciar al derecho a cobrar el paro. Este método, completamente legal, no perjudica a la empresa y no le cuesta dinero a nadie.

La mayoría de los trabajadores que desean dejar su empleo desconocen una cuestión clave del sistema laboral español: si dimites voluntariamente, pierdes el derecho a cobrar el paro. Esto puede suponer un problema económico importante, especialmente si no se tiene otro trabajo asegurado. Por eso, este abogado laboralista propone una alternativa legal para “irse” del trabajo sin perder esa protección económica que representa la prestación por desempleo.

La clave está en la excedencia voluntaria

Según explica el abogado en su vídeo, la solución consiste en pedir una excedencia voluntaria por cuatro meses. Este derecho está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, y permite a cualquier empleado con al menos un año de antigüedad en la empresa, solicitar un periodo de excedencia que puede ir de cuatro meses a cinco años. Durante este tiempo, el trabajador se desvincula temporalmente de la empresa, sin perder la posibilidad de regresar.

¿Pensando en una excedencia voluntaria? / INFORMACIÓN

El truco se produce cuando, al finalizar esos cuatro meses, el trabajador solicita su reincorporación a la empresa, como estipula la normativa. Si en ese momento la empresa contesta que no hay vacantes disponibles en su categoría profesional, se considera que existe una situación de desempleo involuntario. Y eso da derecho a cobrar el paro, ya que el trabajador no ha renunciado, sino que ha sido la empresa la que no puede readmitirle en su puesto.

Este procedimiento no solo es totalmente legal, sino que también no genera costes ni problemas para la empresa, como subraya el letrado. La compañía no tiene la obligación de readmitir automáticamente al empleado si no tiene vacantes en ese momento, y en ningún caso se le exige pagar indemnización ni asumir responsabilidades adicionales. De esta forma, se evita el conflicto de una dimisión sin derechos y se accede al paro sin perjudicar a terceros.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para que este mecanismo funcione correctamente, es imprescindible que el trabajador cumpla algunos requisitos: