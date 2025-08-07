Gonzalo Bernardos, economista: "Los políticos falsean su currículum porque tienen complejo de inferioridad"

El economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos ha vuelto a generar debate en redes sociales con una reflexión compartida en su perfil de X (antes Twitter) sobre un tema tan polémico como recurrente: los políticos que falsean su currículum académico. En un mensaje directo y sin rodeos, Bernardos plantea una cuestión que ha desatado numerosos escándalos en los últimos años: “¿Por qué algunos políticos falsean su currículum con grados y másters universitarios que no han cursado?”

La respuesta que ofrece Bernardos no es técnica, sino psicológica y social. A su juicio, estos engaños no responden tanto a la búsqueda de ventaja, sino a una profunda inseguridad personal. Según afirma, los políticos que manipulan su historial académico lo hacen porque “tienen complejo de inferioridad, quieren demostrar que el puesto que ocupan se lo merecen y no se lo deben única y exclusivamente al secretario general de su partido”. En otras palabras, buscan legitimidad a través del título.

La obsesión por aparentar méritos

Bernardos denuncia la necesidad de algunos dirigentes de mostrar méritos académicos que no poseen como una forma de compensar su falta de experiencia o trayectoria real. En este sentido, los títulos universitarios se convierten en un instrumento de validación social y profesional.

Gonzalo Bernardos habla sobre los políticos. / INFORMACIÓN

¿Es imprescindible tener un título universitario?

El economista deja clara su postura: no es necesario haber pasado por la universidad para ser un buen político, del mismo modo que tampoco lo es para convertirse en un empresario de éxito. Sin embargo, matiza que una titulación siempre ayuda, ya que aporta herramientas, conocimientos y una forma estructurada de pensar. Pero eso no debe convertirse en una excusa para mentir o fabricar logros académicos inexistentes, como ha ocurrido en diversos casos conocidos en la política española.

El comentario de Gonzalo Bernardos también sugiere una crítica al funcionamiento interno de los partidos, donde el ascenso en la estructura muchas veces depende más de la lealtad al líder que del mérito individual. De ahí que algunos intenten fabricarse un currículum brillante, con la intención de mostrar que su cargo no es simplemente un favor político. Es, por tanto, una lucha por la validación interna y externa, que a veces lleva al terreno de la mentira.