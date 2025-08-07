José Elías, empresario: “Tienes que condenar una parte de tu vida para que la otra crezca”

El empresario José Elías, conocido por ser uno de los inversores más influyentes del panorama nacional, ha compartido una reflexión en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que ha despertado el debate en redes sociales. En su publicación, Elías se muestra especialmente honesto y humano, alejándose de la imagen idealizada del éxito que a menudo se proyecta desde el mundo empresarial. “Mucha gente ve las empresas que tengo. Pero no ven los sacrificios ni todo lo que he perdido por el camino”, escribió. Una frase que resume el mensaje central de su publicación: el éxito tiene un precio.

En su publicación, José Elías compara el mundo de la empresa con el del deporte profesional. “Ser empresario de primer nivel es como ser deportista profesional”, afirma. El paralelismo es acertado: ambos entornos exigen dedicación absoluta, disciplina férrea y capacidad de sacrificio, incluso cuando esto implique dejar de lado aspectos esenciales de la vida personal. Para alcanzar el número uno, según Elías, hay que asumir que “no hay tiempo material para todo”, y eso obliga a tomar decisiones difíciles.

José Elías, empresario multimillonario. / INFORMACIÓN

Renuncias personales

El mensaje del empresario va más allá de los negocios. “Dejas experiencias sin vivir. Dejas de lado tus hobbies. Dejas personas por el camino. Y muchas veces, incluso a los que más quieres”. Con estas palabras, pone el foco en las renuncias personales que conlleva la obsesión por crecer profesionalmente.

Si quieres despuntar y ser el nº1, tienes que entender que no hay tiempo material… — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) August 5, 2025

Frente a la imagen aspiracional que rodea a muchos millonarios y emprendedores de éxito, José Elías desmonta el mito con una frase contundente: “El tener mucho dinero o muchas empresas no quiere decir que todo sea de color de rosa”. Su reflexión resalta una verdad incómoda: la riqueza y el poder no garantizan una vida plena o equilibrada. Muy al contrario, el precio a pagar puede ser alto, especialmente en el ámbito emocional y familiar.