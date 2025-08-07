La nueva modalidad de Whatsapp para evitar estafas: así puedes usarla

Las estafas telefónicas se han convertido en una amenaza cada vez más frecuente y sofisticada. En un mundo donde la mensajería instantánea es parte esencial de la comunicación diaria, aplicaciones como WhatsApp se han convertido también en un terreno fértil para delincuentes que buscan aprovecharse de los usuarios. Para hacer frente a este problema, Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, ha implementado una nueva funcionalidad antiestafa: la vista de seguridad.

¿Qué es la vista de seguridad?

La vista de seguridad es una nueva herramienta integrada en WhatsApp que tiene como objetivo proteger a los usuarios frente a contactos desconocidos, grupos sospechosos o potenciales fraudes. Esta funcionalidad permite mostrar una pantalla informativa cuando alguien intenta agregarte a un grupo o iniciar una conversación sin estar en tu lista de contactos. En dicha pantalla se detallan datos como la fecha de creación del grupo, número de miembros y consejos de seguridad para ayudarte a evaluar si estás ante una situación potencialmente peligrosa.

Este movimiento por parte de Meta busca educar y advertir a los usuarios antes de que interactúen con desconocidos que podrían tener intenciones fraudulentas. No solo se trata de bloquear, sino de concienciar y ofrecer herramientas para tomar decisiones informadas.

¿Por qué se ha implementado esta medida?

El auge de las estafas online ha obligado a las grandes plataformas a actuar. Según datos oficiales de Meta, en los primeros seis meses de 2025, se han eliminado 6,8 millones de cuentas de WhatsApp relacionadas con redes de fraude organizadas. Muchas de estas estafas empiezan con un mensaje en una app de citas o redes sociales, que posteriormente deriva en una conversación privada en WhatsApp, donde se despliega el engaño completo.

La nueva funcionalidad de WhatsApp para evitar estafas. / INFORMACIÓN

La mayoría de estas tácticas fraudulentas juegan con las emociones y la situación económica de las personas. Ofertas que prometen grandes beneficios, esquemas piramidales o propuestas de inversión con retornos garantizados son algunas de las fórmulas más habituales. Como señala Meta: "Siempre hay una trampa, y debería ser una bandera roja para todos: tienes que pagar por adelantado para obtener devoluciones o ganancias prometidas".

Cómo funciona la nueva modalidad

La función de vista de seguridad no solo se activa en los grupos. También se está probando en chats individuales, donde WhatsApp advertirá al usuario si intenta iniciar una conversación con alguien que no figura entre sus contactos. Se ofrecerá una vista previa con información del perfil del desconocido, que podría incluir si el número es nuevo, si ha sido reportado por otros usuarios, o si hay comportamientos sospechosos detectados por los algoritmos de la aplicación.

Este sistema de alerta temprana busca frenar el avance de modalidades de estafa a gran escala, sin entorpecer la experiencia del usuario habitual. Así, se logra un equilibrio entre seguridad y funcionalidad, algo clave para una app con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Estafas comunes en WhatsApp

Meta ha detectado que muchas de las estafas recientes siguen un patrón muy similar: comienzan con un mensaje inesperado que simula una oferta de empleo, inversión, lotería o ayuda económica. Después, se intenta mover la conversación a un entorno más privado y cómodo como WhatsApp. Allí, el estafador puede ganar la confianza de la víctima y solicitar pagos por adelantado, datos bancarios o información personal con el fin de perpetrar el fraude.

La compañía ha remarcado que cualquier mensaje que prometa ganancias fáciles, presione para actuar rápido o solicite pagos por adelantado, debe ser considerado como altamente sospechoso. Estas nuevas herramientas son solo una parte de un esfuerzo global por frenar el fraude digital, pero la educación del usuario sigue siendo fundamental.