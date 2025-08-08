Niño Becerra, economista, sobre las terrazas de los bares: “Parecen no tener límites”
El profesor universitario denuncia que en algunos puntos el espacio público destinado a peatones es demasiado reducido
El economista Santiago Niño Becerra ha encendido el debate en redes sociales al criticar la expansión de las terrazas de bares y restaurantes en las aceras de las ciudades españolas. A través de su cuenta en X, el experto ha denunciado que en algunos puntos el espacio público destinado a peatones es tan reducido que caminar con normalidad se convierte en una tarea complicada.
Según describe en su mensaje, se trata de un tramo de acera en el que “dos personas caminando en sentido contrario se rozan al pasar” debido a la ocupación de las mesas y sillas. La situación, asegura, se agrava cuando una persona empuja un carrito de bebé y se cruza con otra, ya que una de las dos tiene que detenerse para dejar paso.
Niño Becerra explica que, en el escenario que observó, incluso si un camarero sale con una bandeja de un bar para servir en una terraza, la espera de alguna de las dos partes es inevitable. “Estuve un buen rato observando el tránsito por ese tramo de acera”, relata, señalando que no se trata de un caso aislado, sino de una realidad que muchos ciudadanos reconocerán en sus propios barrios.
“¿Piensan los consistorios tomar medidas?”
La reflexión del economista apunta directamente a la gestión municipal. “¿Piensan los consistorios tomar medidas efectivas al respecto?”, se pregunta, recordando que el problema se ha intensificado desde la pandemia de COVID-19. Con las restricciones de aforo en interiores, muchas ciudades flexibilizaron las licencias para que bares y restaurantes pudieran instalar más mesas al aire libre, ocupando mayor superficie de la vía pública.
Desde entonces, asegura Niño Becerra, el crecimiento en número y extensión de las terrazas “parece no tener límites”. En la imagen que acompaña su mensaje, tomada en una localidad española, se observa cómo una acera queda reducida a un estrecho pasillo para el tránsito de personas.
