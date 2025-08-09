Gonzalo Bernardos desvela el trabajo en el que se cobrará 5.000 euros al mes: "Pronto lo verás"

Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más reputados y seguidos de España, está acostumbrado a no tener pelos en la lengua y a hacer sus predicciones sobre el devenir de la economía. Y además, tiene un gran porcentaje de acierto, como bien ha demostrado por ejemplo con la crisis del alquiler y el precio de la vivienda.

El economista esta vez ha hablado sobre una de las profesiones de toda la vida que tiene muchísimo futuro. Tanto es así que vaticina que pronto veremos que se pagan sueldos de 5.000 y 6.000 euros por mes.

Los tiempos han cambiado y cada vez hay más jóvenes que tienen trabajos que requieren de formaciones superiores y universitarias, dejando a un lado en ocasiones la Formación Profesional o los trabajos que no requieren de estudios altos.

Pero hay uno de los considerados de toda la vida y generalmente asociado a personas con baja o nula cualificación que va a vivir un 'boom', según Bernardos.

España necesita vivienda y, para ello, requiere de mucha construcción para poder hacerla. Pero el problema es que falta mano de obra, ya que cada vez hay menos obreros de la construcción.

"Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción”, aseguró Bernardos en una entrevista con Infobae. Aunque es verdad que hay puestos de la construcción que no requieren de apenas cualificación, hay otros que sí y en los que la experiencia y la pericia es un grado, por lo que esos profesionales acabaran rifándose entre las constructoras, lo que derivará en un aumento significativo de los salarios.