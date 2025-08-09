Esta es la nueva estafa que afecta a clientes de CaixaBank e ING

Los fraudes bancarios en internet son cada vez más sofisticados. Miguel Ángel Mejías, abogado y especialista en derecho penal con más de 130.000 seguidores en Instagram, ha explicado en un vídeo cómo funciona la última estafa detectada, que ya está afectando a clientes de CaixaBank e ING. "Primero, recibirás un correo electrónico del banco que parece ser oficial. En el correo, te dicen que en tu última compra por internet se te notificó que debías activar un nuevo sistema de seguridad. Y claro, como ‘no lo hiciste’, tu tarjeta se ha quedado bloqueada".

A continuación, el mensaje incluye un enlace para "solucionar" el problema que redirige a una web idéntica a la del banco, pero falsa. "Es una copia perfecta que tiene por objetivo robar tus datos y vaciar tu cuenta", advierte Mejías. Se trata de un caso de phishing, una técnica que, según explica, "manipula tus emociones con urgencia o miedo para que no te dé tiempo a pensar y hagas click".

Para evitar caer en la trampa, el abogado recuerda que ningún banco solicita datos personales por correo electrónico o SMS. "Si tienes dudas, siempre puedes entrar en la aplicación oficial o llamar directamente a una oficina", aconseja. También alerta de que las consecuencias pueden ir más allá de perder dinero: "En algunos casos, si acceden a tu cuenta y cometen delitos con tus datos, podrías verte envuelto en una investigación penal".