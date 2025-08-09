La seria advertencia de Niño Becerra sobre el futuro del transporte: "No hay nadie preparado para lo que viene"

La llegada de los vehículos autónomos sin conductor hace tiempo que dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad. Incómoda para unos, esperanzadora para otros. Y aunque en España todavía no es legal el desembarco de estos coches en las carreteras, sí se han hecho algunos test cuentagotas para comenzar a evaluar los resultados.

Madrid está llevando la delantera en nuestro país. El ejecutivo regional, elaboró un proyecto de ley a principios de año para favorecer este salto definitivo y convertir a la capital en el primer banco de pruebas a nivel europeo. Según el texto, la nueva Ley de Movilidad madrileña busca "impulsar el transporte público y la movilidad compartida para reducir la congestión vial y lograr un uso racional de vehículo privado".

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya había marcado este camino y el pasado mes de junio insistió en esta línea al publicar un nuevo programa marco para Pruebas de Vehículos Automatizados con el fin de posicionar a España como "país pionero en la integración segura de vehículos con sistemas de conducción automatizada". El objetivo final: fomentar la innovación tecnológica y "mejorar la movilidad".

"No hay nadie preparado"

Uno de los puntos más controvertidos de este avance tecnológico es cómo impactará en el empleo. Porque detrás de la imagen de camiones y furgonetas sin la cabina del conductor y con un pequeño cubículo donde se aloja el servidor que controla el vehículo, algunos ven un problema laboral.

Uno de ellos es el economista Santiago Niño Becerra . "No hay nadie preparado para lo que viene", escribió en una publicación en X donde replicaba el mensaje de otro usuario que compartía un vídeo donde se podía ver diferentes vehículos autónomos en carreteras de China.

"China lo está logrando otra vez. Camiones sin conductor moviéndose solos por calles, puertos y autopistas. No tienen cabina ni volante y funcionan con inteligencia artificial. Algunos transportan paquetes, otros cargan contenedores gigantes, pero todos tienen algo en común: no necesitan conductor. Sensores, radares, cámaras y sistemas autónomos lo hacen todo. China está revolucionando el transporte", se locuta en el video.

El usuario que cmpartió este vídeo añadía en su post una cifra: "En España, se estima que hay alrededor de 250.000 conductores profesionales de camiones de mercancías". Un número de trabajadores que, a su juicio, al igual que Niño Becerra, deberían estar por su puesto de trabajo en un futuro no muy lejano.