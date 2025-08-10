La advertencia de un abogado sobre la ‘trampa’ de la jornada laboral de 37,5 horas: “Tened mucho cuidado con lo que se negocia”

El debate sobre la jornada laboral está sobre la mesa de los trabajadores españoles. Según un acuerdo de gobierno, la reducción de 40 a 37,5 horas comenzará progresivamente a lo largo de 2025. Esta noticia contentó a miles de españoles, pero no es oro todo lo que reluce. Jorge Werner y Manel Espinosa, a través de su perfil de Instagram @TheJurisfluencers, han advertido de un pequeño detalle que nadie se había dado cuenta y del que, seguramente, nadie quiera desprenderse.

Este riesgo se oculta tras la máscara de “mejora laboral” que, según el abogado, dejará de tener en cuenta los pequeños descansos. “Tened mucho cuidado con lo que se negocia”, advierte. Y es que esta medida se ha presentado como una mejora de la eficiencia, pero que incluye una letra pequeña que no contenta a todos.

Tomarse un café o bajarse a fumar un cigarro son dos pequeños momentos que todo trabajador necesita y que, tras la aceptación de esta disposición, “contabilizarán el tiempo como no trabajado”. Según estos abogados, la reducción podría ir acompañada de una mayor fiscalización del tiempo, limitando así la desconexión laboral tan aclamada por muchos.

“Al final, reducir la jornada pasa porque tengamos que trabajar como robots sin levantar cabeza”, sentencia. Y es que, si estos pequeños descansos dejasen de contar como horas trabajadas, seguramente acabaríamos estando en el lugar de trabajo lo mismo que ahora: 40 horas.

Esto no se trata solo de tiempo, sino de calidad laboral y de vida. Al final, es necesario que haya descansos limitados dentro de una jornada laboral. Werner y Espinosa exponen que “la eficiencia no puede pasar por encima de la humanidad en el trabajo”.

La reacción de las redes ante la confesión

Tras la publicación de su vídeo más viral, los comentarios explotaron. Sus seguidores se mostraron hostiles hacia la reducción de la jornada ante esta aclaración. Muchos de los usuarios comentaron que “el café, el cigarro y la charleta son imprescindibles, no hay negociación”.

Sin embargo, muchos otros afirman que estos descansos ya no existen en sus lugares de trabajo. “Yo trabajo en un supermercado y a mí no me toman en cuenta las pausas del desayuno o de la merienda, igualmente hago mis 40 horas”, afirma una seguidora.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral va de la mano con la jubilación a los 71 años, a la que muchos españoles se han opuesto. Asimismo, la disminución del horario de trabajo no es tan sencillo como parece. Así que realmente deberíamos preguntarnos esa cuestión que plantean estos abogados antes de firmar estas medidas: “¿Hemos leído la letra pequeña?”.