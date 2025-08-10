El consejo de José Elías a los jóvenes emprendedores que quieren hacerse ricos con Amazon: "Te puede convertir en alguien"

José Elías se ha convertido en el referente económico de miles de jóvenes en toda España. El empresario conoce a la perfección el interés del público general en cómo ganar dinero invirtiendo en sus propios negocios sin tener en cuenta la edad. Además, el presidente de Audax Renovables es muy activo en redes sociales donde tiene un contacto directo con todos los jóvenes que acaban de empezar a invertir con sus pequeños fondos.

Muchos jóvenes se sienten perdidos en una sociedad que ha vivido en poco tiempo varias crisis económicas. La dificultad de las personas para acceder algo tan básico como una vivienda o las complicaciones para encontrar un trabajo que te permita vivir cómodamente está arrastrando a la juventud a jugársela en sus propios negocios desde edades muy tempranas.

Los jóvenes tienen muy pocos recursos económicos. Algunos salen al mercado laboral cuando cumplen los 16 años y van sumando ahorros mientras que otros dependen de los padres. Al tener tan poco presupuesto, la juvenud tiene que encontrar negocios donde invertir poco dinero pero ganar mucho en poco tiempo.

Una alternativa muy popular

Una de las alternativas más populares en la actualidad son los FBA de Amazon, un servicio que permite a los vendedores enviar sus productos a través del gigante logístico para ahorrar tiempo y recursos. Sin embargo, esta herramienta eficaz no es la ideal para que los jóvenes ganen dinero, aunque sí lo pueden tomar como una buena experiencia.

"Olvídate. Vender por Amazon no te hará multimillonario. Pero esta bien que los jóvenes prueben con modelos de negocios así. Veo a muchos chavales montando negocios online, FBA y cosas así, con el único objetivo de forrarse. Y creo que ese es un enfoque equivocado", explica el millonario en un post de Linkedin que no ha tardado en hacerse viral.

"Seamos realistas"

Y es que el presidente de Audax Renovables confiesa que este modelo es "perfecto" para experimentar y ganar algo de dinero o entender más la mentalidad de los clientes: "Seamos realistas, difícilmente te van a hacer multimillonario por mucho que te lo quieran vender así", confiesa.

A pesar de ser conocedor de este negocio, José Elías lo recomienda a los jóvenes que quieran ser empresarios de éxito en un futuro no muy lejano.

"Yo mismo animo a mis hijos a que experimenten con estas cosas. Quiero que se equivoquen y que vean lo bueno y lo malo de los negocios a pequeña escala. Ese aprendizaje es el que les permitirá bregar en el futuro cuando quieran montar un modelo de negocio más grande y escalable. Puede que este tipo de modelos de negocios no te hagan rico, pero si eres joven y estás empezando, te puede convertir en alguien que entiende de negocios", concluye.