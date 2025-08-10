Un experto en finanzas personales te cuenta todo lo que debes saber antes de pedir una hipoteca: " Es básico para saber qué préstamo hipotecario personal escoger"

Cuando queremos comprar una vivienda, la gran mayoría tenemos que pedir una hipoteca al banco. Aunque encontrar una con unos términos que nos encajen es un trabajo difícil, ya que cada banco impone sus condiciones y sus tipos de interés.

El TIN y la TAE

El experto en finanzas Luis Romaguera detalla en su cuenta de TikTok que, para firmar el crédito, tenemos que saber diferenciar los términos del TIN (tipo de interés nominal) y la TAE (tasa anual equivalente) para saber cuál nos encaja.

Romaguera explica que "el TIN es un concepto básico en finanzas, es el interés que pagas por un préstamo. Es el porcentaje que te cobran por prestarte el dinero sin meter dentro de la ecuación otros gastos como comisiones o costes extras". Además, "se suele expresar anualmente, pero no refleja todo".

En cambio, la TAE es "mucho más completa. No solo te habla de los intereses, sino que también mete en el cálculo todos los gastos adicionales, comisiones de aperturas, comisiones de amortización, seguros de vida, de hogar, de protección, de pagos, tarjetas, etcétera...", según asegura el experto.

Por eso, el asesor financiero advierte de que lo más importante en el momento de pedir una hipoteca al banco es saber la TAE.

La TAE tiene más relevancia

La TAE ofrece unas condiciones más completas que el TIN y permite tener una idea real de lo que pagarás anualmente de hipoteca.

Romaguera afirma que, si el banco te obliga a contratar más servicios externos -como un seguro de hogar o de vida-, la TAE asciende. Un extremo que los bancos, normalmente, no te explican.

Representación real

El experto financiero asegura que, por ejemplo, el coste de una hipoteca de 175.000 euros a 30 años con el 2,6% del TIN es un total de 252.000 euros, pero sin tener en cuenta la TAE.

Seguro de Hogar - 400 euros /anual.

Seguro de Vida - 300 euros / anual.

Seguro de Protección de Pagos - 5.000 euros (total 30 años).

Alarma - 500 euros / anual.

Plan de pensiones - 600 euros /anual.

Con la TAE, toda la suma de estos servicios externos durante 30 años es de 59.000 euros. Así que al final se tendría que pagar un total de 311.000 euros, casi el doble del valor del piso, y eso sin contar con otros posibles gastos, como comisiones de apertura y amortización anticipada.

Consejo final

Romaguera concluye que "entender el TIN y la TAE es básico para saber qué préstamo hipotecario personal escoger". Y añade que hay que valorar diversas opciones y fijarse en un TIN proporcionado y una TAE más baja que se ajuste a las necesidades de cada uno.