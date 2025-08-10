Natalia de Santiago, experta en inversión, revela en qué pondría 1.000 euros: "Claramente"

La inflación es ese enemigo silencioso de la economía de las familias ya que poco a poco se va comiendo los ahorros y por ello cada vez más personas tratan de protegerse ante ella invirtiendo.

A ello hay que sumar la honda preocupación por el futuro del sistema de pensiones de España, con una pirámide de población muy envejecida y una esperanza de vida cada vez mayor que hace que cada vez la hucha se vea más resentida y la edad de jubilación se tenga que retrasar.

Por ello, muchos españoles tienen cada vez más inquietud con respecto a la inversión. Además, da igual tus conocimientos, siempre hay una perfecta para ti. Si tienes conocimientos y ganas puedes probar con la renta variable o el tradeo. Si no, inversión pasiva a través de fondos de inversión o ETF.

¿Pero en qué invertir? ¿Qué opciones hay? Natalia de Santiago, experta en inversión, tiene muy claro lo que haría con sus 1.000 primeros euros, una cifra que es bastante asumible para muchas familias.

En una entrevista para el podcast 'Educa tu dinero' no se cortó y habló claramente de lo que haría con ese dinero en cuanto a las inversiones. "Los invertiría en mi jubilación, claramente". "Yo estoy ahorrando de manera agresiva para el día de mañana poder vivir como yo quiero", aseguró.

Poco a poco la inversión va haciendo crecer el dinero, ¿pero cuál es la fórmula del éxito? ¿Qué hay que hacer para no perderlo todo? Para Natalia de Santiago es primordial no ser excesivamente optimista ni asumir demasiados riesgos.

Por ello, aunque cada persona es un mundo y quiere asumir unos riesgos, una de las reglas más seguidas en el mundo de la inversión es la del 70-20-10. El 70% aproximadamente se lo llevaría un fondo indexado, siendo los más comunes el S&P500 (Estados Unidos), World (empresas más grandes del mundo) o ACWI (que suman países emergentes). Aseguran diversificación y rentabilidad a largo plazo, aunque menores.

El 20% sería para países o sectores emergentes y el 10% restante, para oro, que es el valor refugio por excelencia.