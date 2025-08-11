Qué hacer si estás de baja por la Seguridad Social y te llama la mutua: los consejos de un abogado laboralista

Estar de baja médica siempre genera dudas, sobre todo cuando recibes una llamada inesperada de la mutua laboral. Según explica el abogado Víctor Arpa en su canal de Instagram, no hay motivo para alarmarse: las mutuas están legalmente autorizadas a contactar contigo en ciertos casos. Lo importante es conocer tus derechos y obligaciones para no poner en riesgo tu prestación económica ni tu recuperación.

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social controlan las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional. Sin embargo, muchas empresas también contratan con la mutua la cobertura de las contingencias comunes, es decir, las bajas por enfermedad común o accidente no laboral. En estos casos, si tu empresa tiene ese contrato, la mutua puede pagar tu prestación y hacer un seguimiento médico de tu situación, incluso cuando no se trate de un accidente de trabajo.

Qué puede hacer la mutua

Si la mutua cubre tu baja, tiene varias funciones: puede pagar tu prestación económica, llamarte para revisiones médicas, solicitar informes a tu médico de cabecera y proponer el alta a la Seguridad Social. Pero hay un punto clave: la mutua no puede darte el alta directamente si estás de baja por contingencia común. Solo puede proponerlo; la decisión final siempre corresponde al médico del sistema público.

Estás de baja médica y no vas a la mutua: ¿te pueden dejar sin sueldo? / INFORMACIÓN

Si la mutua te cita para una revisión, tienes la obligación de acudir. No presentarte sin una causa justificada puede provocar la suspensión del pago de tu prestación. La asistencia a estas revisiones no es opcional y está recogida en la normativa que regula la colaboración entre mutuas y la Seguridad Social. Ignorar la cita puede considerarse una falta grave que afecte directamente a tu economía.

Lo que es opcional: tratamientos y pruebas

Aunque las revisiones médicas de la mutua son obligatorias, los tratamientos, rehabilitaciones o pruebas diagnósticas que te ofrezcan sí son opcionales. Solo puedes realizarlos si estás de acuerdo y siempre con la autorización de tu médico de cabecera. Esto significa que no estás obligado a aceptar una rehabilitación propuesta por la mutua si no lo consideras conveniente o si tu médico no lo aprueba.

Cuánto cobrarás estando de baja

El cálculo de tu prestación es el mismo que si la gestionara directamente la Seguridad Social: los tres primeros días no cobras nada, del día 4 al 20 percibirás el 60% de tu base reguladora y, a partir del día 21, el 75%. No obstante, hay convenios colectivos que mejoran estas condiciones y permiten cobrar hasta el 100% del salario. Por eso, siempre es recomendable revisar tu convenio para conocer tus derechos exactos.