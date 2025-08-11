¿Te pueden despedir por trabajar con auriculares y música? Esto es lo que dice la ley

Escuchar música mientras trabajas puede hacer que la jornada sea más amena, mejorar la concentración e incluso aumentar la creatividad. Sin embargo, según explica el abogado laboralista Juanma Lorente, responsable de un canal de Instagram obre derechos de los trabajadores, la legalidad de trabajar con auriculares y música depende de varios factores: el tipo de puesto, el convenio colectivo y las normas internas de cada empresa. No se trata de una cuestión de gustos, sino de cumplir con la normativa laboral y, sobre todo, con las medidas de prevención de riesgos laborales.

En España, la legislación laboral no incluye una prohibición general de trabajar con auriculares. No existe un artículo en el Estatuto de los Trabajadores que lo regule directamente. Sin embargo, esto no significa que siempre esté permitido. Cada sector y cada empresa pueden establecer sus propias normas, siempre que estén justificadas y se comuniquen claramente a la plantilla.

En entornos de oficina, trabajos creativos, programación, diseño gráfico o tareas que requieren concentración individual, es habitual que se permita el uso de auriculares. Incluso, en algunos casos, las empresas fomentan esta práctica para mejorar el rendimiento o el bienestar de los empleados. Eso sí, la condición es que no interfiera con las tareas, la comunicación con el equipo ni la atención al cliente.

¿Es legal trabajar con auriculares? / INFORMACIÓN

Cuándo puede estar prohibido

La prohibición suele aplicarse en sectores donde la seguridad es prioritaria. En entornos industriales, fábricas, construcción, almacenes o cualquier lugar con maquinaria pesada, usar auriculares puede suponer un riesgo grave. La música puede aislarte de ruidos de alerta, señales acústicas o advertencias de compañeros. En estos casos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ampara la decisión de la empresa de prohibirlos. También en trabajos de atención al cliente o ventas, el uso de auriculares puede considerarse una falta de profesionalidad si impide interactuar correctamente.

Cada empresa tiene derecho a establecer en su reglamento interno si se puede o no trabajar con música y auriculares. Este reglamento debe comunicarse a los empleados y, en caso de imponer restricciones, debe estar justificado. Si no existe una prohibición expresa y el uso no afecta a la seguridad ni al rendimiento, sancionar a un trabajador por llevar auriculares podría no ser legal.

Qué hacer si te sancionan

Si recibes una sanción por trabajar con auriculares, el consejo de Juanma Lorente es revisar si la prohibición está incluida en el reglamento de la empresa o en el convenio colectivo. Si no está recogida, podrías recurrir la sanción. Además, es importante comprobar si la empresa ha evaluado correctamente los riesgos laborales relacionados con tu puesto, ya que esa es la base legal para justificar una limitación.