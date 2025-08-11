Las 5 "preguntas trampa" del Tribunal Médico antes de conceder una incapacidad permanente

Antes de que se te reconozca una incapacidad permanente en España, es muy probable que tengas que pasar por el temido tribunal médico. Este organismo, compuesto por médicos evaluadores, no solo se basa en tus informes y pruebas médicas, sino que también analiza tu comportamiento, tu lenguaje corporal y, sobre todo, tus respuestas durante la entrevista.

Según explica el experto en derecho laboral responsable del canal de Instagram Leyes con Sebas, existen cinco preguntas trampa que pueden marcar la diferencia entre que te concedan la prestación o la rechacen. Conocerlas y saber cómo afrontarlas es clave para proteger tu futuro.

“¿Has venido solo o acompañado?”

A simple vista, parece una pregunta sin importancia, pero es todo lo contrario. Con ella, el tribunal médico busca saber si puedes desplazarte por ti mismo y manejarte en tu vida diaria. Si respondes que has ido solo, pueden interpretar que eres autosuficiente, aunque no sea del todo cierto. Lo recomendable es responder con sinceridad, explicando si has necesitado ayuda para el desplazamiento, incluso aunque físicamente hayas podido llegar, ya que ese detalle refleja tu situación real.

Lo más importante ante un Tribunal Médico: no caigas en estas preguntas trampa. / pixabay

“¿Qué tal estás?”

Esta es una de las preguntas trampa más clásicas y, paradójicamente, la más peligrosa. Muchas personas, por cortesía, tienden a responder “bien” o “tirando” sin pensar en las consecuencias. El problema es que una respuesta positiva puede ser interpretada como una señal de mejoría o ausencia de gravedad. Si realmente no te encuentras bien, tienes dolores o limitaciones, debes decirlo claramente, describiendo brevemente tus síntomas actuales.

¿Crees que podrías volver a tu puesto de trabajo habitual?”

Aquí no basta con decir “no puedo”. Es fundamental explicar por qué. El tribunal quiere comprobar si eres consciente de tus limitaciones y si estas realmente impiden que desempeñes tus tareas laborales. Por ejemplo, si tu trabajo requiere esfuerzo físico y sufres dolores crónicos, dificultad de movimiento o falta de fuerza, debes indicarlo. Cuanto más concreta sea la explicación, más sólido será tu argumento.

“¿Has mejorado desde que empezamos hasta ahora?”

Esta pregunta busca contrastar tu evolución con tu historial médico. El tribunal médico tiene acceso a todos tus informes, así que no sirve de nada exagerar ni minimizar la situación. Si tu estado es el mismo o incluso ha empeorado, dilo tal cual, respaldando tu respuesta con la realidad de tus síntomas. Ser honesto es la mejor estrategia, porque cualquier contradicción con la documentación podría perjudicarte.

La pregunta silenciosa: tu atuendo

Aunque no lo parezca, tu forma de vestir también habla de ti. No se trata de ir descuidado, pero tampoco de aparentar una vitalidad o comodidad que no corresponde con tu estado de salud. Ir excesivamente elegante o con ropa que no usarías normalmente puede generar dudas sobre la veracidad de tus limitaciones. Lo recomendable es acudir con tu ropa habitual, cómoda y acorde a tu situación física.