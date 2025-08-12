Esto es lo que puede pasar si tu jefe te pilla con el móvil en el trabajo

En la era de la hiperconectividad, mirar el teléfono móvil se ha convertido en un gesto casi automático: consultar la hora, ver si hay un mensaje de WhatsApp o revisar una notificación. Sin embargo, este hábito tan común puede convertirse en un problema serio en el ámbito laboral. El abogado laboralista Juanma Lorente, a través de su canal de Instagram, ha aclarado qué puede ocurrir si un jefe sorprende a un empleado usando el móvil durante su jornada.

Aunque a simple vista pueda parecer inofensivo, muchas empresas consideran el uso del móvil en horario laboral como una falta de atención y productividad. Hay compañías que son más flexibles y no dan importancia a un vistazo rápido al teléfono, pero otras lo ven como una infracción grave. La pregunta clave es: ¿realmente pueden sancionarte o despedirte por esto? La respuesta, como explica Lorente, depende de un detalle fundamental: la existencia de una norma interna clara y firmada.

La regla debe estar por escrito y comunicada

Para que una empresa pueda sancionar a un trabajador por usar el móvil en horario de trabajo, esta prohibición debe estar recogida por escrito y, además, haber sido comunicada formalmente. No basta con que sea una norma verbal o un comentario informal en una reunión. Según el abogado, esta condición es imprescindible para que la sanción sea válida.

Esto significa que, si no existe un anexo al contrato o un documento firmado que especifique de forma clara que el uso del teléfono está prohibido durante la jornada, la empresa no puede imponer una sanción legítima. Sin esa comunicación formal, cualquier intento de penalización podría ser impugnado y declarado improcedente.

Lo que puede pasar si te pillan con el móvil en el trabajo. / Información

Sanciones y despidos: cuándo son posibles

Si la norma existe, está redactada por escrito y el trabajador la ha firmado, la empresa sí tiene base legal para actuar. En este caso, las consecuencias pueden ir desde una simple amonestación verbal o escrita hasta una suspensión de empleo y sueldo. En situaciones más graves o reincidentes, incluso podría derivar en un despido disciplinario.

En derecho laboral, las sanciones deben ser proporcionales a la falta cometida. No es lo mismo revisar un mensaje durante un descanso no autorizado que mantener largas conversaciones o usar el teléfono para fines personales durante gran parte de la jornada. El contexto, la frecuencia y la repercusión en el trabajo son factores que la empresa y, en última instancia, un juez tendrán en cuenta.

Por eso, aunque exista una norma escrita, no todos los casos de uso del móvil en el trabajo justifican una sanción severa. La proporcionalidad actúa como un límite para evitar abusos y garantizar que las medidas sean razonables y justas.