Novedades en los contratos de alquiler: la nueva ley impide desalojar inquilinos para subir el precio

La crisis de la vivienda en las grandes ciudades de España se ha convertido en uno de los problemas sociales y económicos más urgentes. El encarecimiento del mercado de arrendamientos, unido a la falta de oferta estable, está dificultando el acceso a un hogar para miles de familias, jóvenes y personas en situación económica vulnerable. En este contexto, el Gobierno ha aprobado una nueva normativa que refuerza la protección del contrato de alquiler y limita las prácticas abusivas por parte de algunos propietarios.

El objetivo principal de esta medida es frenar la rescisión anticipada de contratos con la única finalidad de aumentar el precio del alquiler o destinar la vivienda a usos turísticos.

Protección para contratos vigentes

La reforma de la Ley de Vivienda, que modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), establece que los contratos de alquiler firmados a partir del 6 de marzo de 2019 se prorrogarán de manera automática, siempre que el arrendatario cumpla con sus obligaciones de pago. Esto impide que los propietarios se nieguen a renovar el contrato al finalizar la duración mínima legal, salvo en supuestos muy concretos previstos por la ley.

Esta protección se aplica cuando el contrato es inferior a cinco años en el caso de personas físicas como arrendadores, y hasta siete años si el propietario es una persona jurídica. Con esta medida, el Gobierno pretende garantizar que los inquilinos puedan completar el tiempo estipulado en su contrato y no sean desalojados de forma anticipada para aplicar subidas de precio inmediatas.

Más estabilidad

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sostiene que esta normativa frena la rotación constante de viviendas en alquiler y da más seguridad a los arrendatarios. Con la prórroga automática, los inquilinos pueden planificar su vida a medio plazo sin el temor de que, al finalizar el contrato, el propietario les expulse para alquilar la vivienda a un precio más alto o para transformarla en un piso turístico.

Una joven consultando los precios del alquiler en una inmobiliaria de Alicante. / Jose Navarro

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica. Las asociaciones de propietarios critican que se restringe su derecho a gestionar sus inmuebles libremente y advierten de que podrían proliferar los contratos de alquiler a corto plazo como estrategia para sortear estas limitaciones. Esto, según ellos, podría reducir la oferta de alquiler de larga duración y generar el efecto contrario al buscado.

Requisitos para acogerse a la prórroga

Para beneficiarse de la prórroga automática del contrato de alquiler, el inquilino debe estar al corriente de pago y respetar las condiciones pactadas en el contrato original. La ley no ampara a quienes incurran en impagos, daños a la vivienda o cualquier incumplimiento grave de las obligaciones como arrendatarios. Además, la prórroga no es indefinida: se limita a la duración mínima establecida por la LAU, que varía según si el arrendador es persona física o jurídica.