La Seguridad Social pone más controles a las pensiones de viudedad: estos son los requisitos para no perder la paga

La pensión de viudedad es una de las prestaciones más importantes que gestiona la Seguridad Social, solo superada en número por la pensión de jubilación. Sin embargo, en 2025 este subsidio se encuentra bajo una revisión exhaustiva por parte de la Administración. El objetivo es garantizar que solo la reciban aquellas personas que cumplen estrictamente con los requisitos establecidos, evitando fraudes y preservando la sostenibilidad del sistema.

En la mayoría de los casos, las beneficiarias de la pensión de viudedad son mujeres, muchas de ellas con ingresos limitados y que dependen de esta ayuda como principal fuente de sustento. Sin embargo, la Seguridad Social está endureciendo los controles y retirando la prestación a quienes no informen de cambios en su situación personal, como iniciar una nueva relación o modificar su estado civil, sin cumplir las excepciones previstas por la ley.

Los motivos de pérdida de la pensión de viudedad

Las causas más habituales de retirada de la pensión de viudedad incluyen contraer un nuevo matrimonio o registrarse como pareja de hecho después del fallecimiento del cónyuge, salvo excepciones como ser mayor de 61 años, tener una incapacidad permanente absoluta, o acreditar una discapacidad igual o superior al 65%. También se han detectado casos en los que se pierde la pensión por no poder demostrar el vínculo legal o la convivencia previa, así como por no cumplir con los requisitos de cotización o dependencia económica.

Motivos para perder la pensión de viudedad / S.S.

Si una persona beneficiaria inicia una nueva vida en pareja, podrá mantener la pensión de viudedad únicamente si esta supone al menos el 75% de sus ingresos anuales, o si los ingresos conjuntos no superan el doble del salario mínimo interprofesional. En caso contrario, la prestación se suspenderá o se extinguirá de manera definitiva.

Reclamaciones

La intensificación de las revisiones ha generado un aumento notable en las consultas en asesorías y oficinas de atención ciudadana. Algunos beneficiarios han descubierto que no cumplían con los requisitos y otros han recibido una notificación de suspensión sin previo aviso. En estos casos, se puede presentar una reclamación administrativa dentro del plazo habitual de 30 días, y si la resolución no es favorable, acudir a la vía judicial. Si se detectan irregularidades, la Seguridad Social exigirá la devolución de lo percibido indebidamente.

Documentación y obligaciones del beneficiario

Para evitar problemas, es fundamental comunicar a la Seguridad Social cualquier cambio en el estado civil o en la situación económica. Además, conviene conservar documentación como certificados de empadronamiento, justificantes de ingresos y acreditaciones oficiales de pareja de hecho o matrimonio. Cumplir con estas obligaciones evita sanciones y protege el derecho a seguir recibiendo la pensión de viudedad en caso de revisión.