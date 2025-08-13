Ojo con fiarte del chatGPT: un hombre se queda con 200 euros de pensión por un error de la IA

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, y herramientas como ChatGPT se han convertido en una ayuda habitual para resolver dudas rápidas. Sin embargo, el abogado laboralista Ignacio de la Calzadaha querido advertir en su cuenta de Instagram de los riesgos de utilizar estas plataformas como si fueran asesores legales. Su historia real sobre un cliente que se jubiló siguiendo las indicaciones de un chatbot es una llamada de atención para cualquiera que piense que la IA puede sustituir a un abogado.

El cliente de Ignacio de la Calzada tenía un régimen especial de cotización y estaba a punto de jubilarse. Antes de acudir a un profesional, decidió preguntar a ChatGPT cuánto le quedaría de pensión. El sistema le dio una respuesta muy concreta: unos 800 euros al mes, basándose supuestamente en una disposición legal que regulaba su caso. El problema es que dicha disposición no existía. La IA se la inventó.

Confiando plenamente en esa información, el cliente inició su procedimiento de jubilación. Cuando llegó el momento de recibir su pensión real, se encontró con una cantidad muy diferente a la prometida por el chatbot: 200 euros mensuales de por vida, el equivalente al 25% de su base reguladora. Lo que esperaba como una etapa tranquila se convirtió en una situación económica muy complicada, que podría haberse evitado consultando a un experto desde el principio.

Los iconos de las aplicaciones de DeepSeek y ChatGPT en la pantalla de un smartphone / Andy Wong | AP Photo

ChatGPT no es un abogado

Ignacio de la Calzada subraya que ChatGPT, aunque es útil para muchas tareas, no sustituye a un asesor legal. No puede acceder a bases de datos oficiales en tiempo real, no está colegiado y, lo más importante, puede inventar leyes o interpretaciones jurídicas que no tienen fundamento. La herramienta sirve como apoyo orientativo, pero no debe usarse para tomar decisiones definitivas en asuntos tan relevantes como una jubilación, una herencia o un despido.

En España, el cálculo de una pensión depende de múltiples factores: años cotizados, bases de cotización, régimen aplicable, posibles coeficientes reductores y normativa vigente. Un abogado o graduado social especializado en derecho laboral tiene acceso a las leyes actualizadas y puede interpretar la normativa correctamente. Además, puede advertir de regímenes especiales, excepciones y derechos adicionales que un chatbot no siempre reconoce o aplica bien.

Usar la IA de forma segura

El abogado no demoniza el uso de ChatGPT, pero recomienda emplearlo solo como punto de partida. Por ejemplo, se puede usar para entender términos legales, conocer de forma general cómo funciona un trámite o recopilar información preliminar. Sin embargo, la verificación con un profesional debe ser obligatoria antes de tomar cualquier decisión.