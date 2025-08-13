Escuchar música en la jornada laboral: ¿es legal o te pueden sancionar?
El abogado laboralista Juanma Lorente advierte de los casos en los que esta distracción puede ser un problema
Cada vez es más habitual ver a trabajadores con auriculares durante su jornada laboral, especialmente en oficinas y entornos creativos. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es legal escuchar música mientras trabajas? El abogado laboralista Juanma Lorente, a través de su canal de Instagram, aclara que la respuesta no es tan sencilla. Depende de factores como el tipo de puesto, el convenio colectivo y las normas internas de la empresa.
En trabajos de oficina o relacionados con la creatividad, escuchar música puede estar permitido siempre que no afecte al rendimiento ni interfiera con la comunicación interna. En cambio, en sectores como la industria, la atención al cliente o cualquier entorno con riesgos laborales, el uso de auriculares suele estar prohibido por razones de seguridad. Esto se enmarca dentro de la prevención de riesgos laborales, que busca evitar accidentes y garantizar que los trabajadores estén atentos a su entorno.
Riesgos en determinados puestos
Juanma Lorente explica que, en empleos donde es esencial estar pendiente de señales acústicas, alarmas o avisos, llevar auriculares puede suponer un peligro. Por ejemplo, un vigilante de seguridad que escucha música podría no percibir un incidente o una alerta. De igual forma, en trabajos de maquinaria pesada o manipulación de productos peligrosos, la distracción que provocan los auriculares puede derivar en accidentes graves.
La prohibición de escuchar música no siempre se basa en la seguridad. Si la empresa detecta que usar auriculares disminuye el rendimiento del trabajador, también puede vetar su uso. Aunque medir el impacto de la música en la productividad es complicado, si la empresa demuestra un perjuicio real, la restricción estaría justificada. Esto se aplica tanto en trabajos presenciales como en teletrabajo, donde la atención a las tareas sigue siendo una obligación.
Consulta siempre el reglamento interno
El consejo legal de Lorente es claro: antes de escuchar música en el trabajo, consulta el reglamento interno o pregunta directamente a tu jefe. Cada empresa puede establecer sus propias normas, siempre que estén alineadas con la ley y el convenio colectivo. En algunos casos, incluso se puede permitir música, pero solo a un volumen moderado o en determinados momentos de la jornada, como durante tareas repetitivas o no críticas.
