Cómo mejorar tu pensión si eres autónomo: así funciona la jubilación activa

Para muchos trabajadores, alcanzar la edad de jubilación es el final de una etapa laboral y el inicio del descanso merecido. Sin embargo, para los autónomos, existe una opción intermedia que permite seguir trabajando y, al mismo tiempo, cobrar la pensión. Se trata de la jubilación activa, una modalidad regulada por la Ley General de la Seguridad Social que permite compatibilizar el empleo con el cobro de la pensión, ofreciendo flexibilidad y mayores ingresos.

La jubilación activa permite a los autónomos cobrar un porcentaje de su pensión mientras continúan trabajando, ya sea a tiempo parcial o completo. Por lo general, este porcentaje es del 50% de la pensión reconocida, pero puede llegar al 100% si el autónomo tiene contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. En algunos casos, si los ingresos no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la actividad no requiere alta en el RETA, es posible seguir trabajando y cobrar la pensión sin restricciones.

Requisitos para acceder a la jubilación activa

No todos los autónomos pueden acogerse a esta fórmula. Es necesario haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y haber cotizado el tiempo suficiente para cobrar el 100% de la pensión ordinaria (36 años y medio en 2023 y 37 años a partir de 2027). Además, no se permite a quienes se jubilen de forma anticipada o hayan recibido determinadas bonificaciones. La modalidad está pensada sobre todo para autónomos personas físicas, dejando fuera a los autónomos societarios, aunque sí pueden acceder los colegiados adscritos a mutualidades profesionales.

Cambios desde abril de 2025

Con el Real Decreto-ley 11/2024, la jubilación activa se ha flexibilizado. A partir de abril de 2025, bastará con cumplir la edad legal y tener al menos 15 años cotizados para acceder. Además, se introduce un sistema progresivo: si el autónomo retrasa su jubilación un año cobrará el 45% de la pensión, el segundo año el 55%, el tercero el 65%, el cuarto el 80% y, a partir del quinto año, el 100%. Si se cuenta con un trabajador contratado de forma indefinida, el porcentaje inicial será del 75% y llegará al 100% en cinco años.

Jubilación activa para autónomos: así serán las nuevas condiciones / INFORMACIÓN

Cómo se cotiza durante la jubilación activa

Aunque el autónomo esté jubilado activamente, debe seguir cotizando a la Seguridad Social. La cuota es reducida e incluye una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base mínima, así como cotización por contingencias profesionales. No se paga por contingencias comunes ni por cese de actividad, y estas aportaciones no incrementan la base reguladora ni mejoran la pensión futura, sino que mantienen derechos como la incapacidad temporal.

Mientras dure la jubilación activa, la pensión se mantiene “congelada” en el porcentaje correspondiente y no se actualiza con las revalorizaciones anuales. Una vez que el autónomo cesa su actividad y pasa a la jubilación total, la pensión se ajusta al 100% de la base reguladora y se aplican las revalorizaciones acumuladas. De este modo, el beneficiario no pierde poder adquisitivo a largo plazo, aunque durante el tiempo de compatibilización cobre menos que la pensión completa.