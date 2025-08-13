El truco de la abuela para ahorrar dinero sin darte cuenta: lleva funcionando toda la vida

En tiempos de inflación, subidas de precios y gastos constantes, encontrar formas efectivas de ahorrar se ha convertido en una prioridad para muchas familias. Sin embargo, a veces las mejores soluciones no están en las aplicaciones de finanzas modernas, sino en los métodos de toda la vida. La experta en finanzas Natalia Lara lo comprobó al conversar con su abuela sobre un truco de ahorro que lleva funcionando generaciones.

La abuela de Natalia tiene una costumbre inquebrantable: cada vez que cobra su pensión, retira 600 euros en efectivo y los reparte en sobres etiquetados por categorías. “Uno para comida, otro para transporte y otro para ocio. Cuando se acaba, se ha acabado”, explica Natalia. Este método, conocido como sistema de sobres, permite controlar el presupuesto de forma sencilla y efectiva. Al tener un límite físico de dinero para cada gasto, se evita caer en compras impulsivas y se mantiene el equilibrio económico.

Cómo ahorrar con el truco de la abuela / Shutterstock

La clave del éxito de este truco de la abuela está en su disciplina. No usa tarjetas, no acumula deudas y logra ahorrar hasta el 40% de su sueldo cada mes. Esto demuestra que, incluso con ingresos ajustados, una buena organización puede marcar la diferencia. Según Natalia, su abuela tiene más ahorros que el 80% de la población española, un dato que revela la eficacia de este sistema frente a métodos más modernos, que a veces fomentan el consumo sin control.

Usar dinero en efectivo

Uno de los grandes beneficios del sistema de sobres es su componente psicológico. Al pagar con billetes y monedas, el gasto se percibe de manera más real. Ver cómo el sobre se vacía genera una mayor conciencia del dinero que se gasta. En cambio, las transacciones digitales pueden dar una falsa sensación de abundancia, lo que facilita gastar más de lo previsto.

Aunque pueda parecer un truco de ahorro pensado solo para personas mayores, lo cierto es que el sistema de sobres es aplicable a cualquier nivel de ingresos. La idea es retirar una cantidad fija al comienzo del mes y distribuirla según las necesidades y prioridades. La experta en finanzas Natalia Lara insiste en que ahorrar al principio del mes es más efectivo que esperar a guardar lo que sobra al final. Así se garantiza que el ahorro sea una prioridad y no un pensamiento de última hora.

Ventajas del truco de la abuela para ahorrar dinero

Ahorrar de esta forma tiene múltiples beneficios:

Se establece el ahorro como un gasto obligatorio más.

Se evita gastar más de lo que se tiene disponible.

de lo que se tiene disponible. Se crea disciplina y constancia en la gestión del dinero.

y constancia en la gestión del dinero. Se reduce la tentación de hacer compras innecesarias.

Este método no requiere tecnología, conocimientos financieros complejos ni grandes ingresos, solo constancia y compromiso.

El Banco de España advierte que uno de cada cuatro españoles no puede ahorrar nada al final del mes, lo que deja a muchas familias vulnerables ante imprevistos. Aquí entra en juego el fondo de emergencia, una reserva de dinero destinada exclusivamente a gastos inesperados como averías, reparaciones o desempleo. Usando el sistema de sobres, es posible destinar un sobre específico para este fondo y hacerlo crecer poco a poco, asegurando así estabilidad financiera a largo plazo.