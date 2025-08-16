José Elías, sobre el empleo más demandado para el futuro: "Los oficios que nadie quiere hacer serán los mejor pagados"

El empresario José Elías, dueño de La Sirena, entre otras empresas, asegura en su pódcast 'Dinero en corto' que el mundo en el que vivimos está hecho para que acabemos trabajando en diversos sectores de la noche a la mañana.

"El mercado fabrica cosas para que una persona que esté sirviendo cafés en un bar al día siguiente pueda estar en una obra poniendo un tubo", explica el presidente de Audax Renovables.

Casos prácticos para analizar el presente y el futuro

Además, el multimillonario badalonés asegura ser capaz de demostrar que puede hacer la tarea sin ningún problema: montar tubos y desagües o a la inversa. Al fin y al cabo, la finalidad del mercado y de las empresas es que cualquier empleado pueda hacer este tipo de trabajos sin tener experiencia previamente, defiende.

Por ello, el propietario de la cadena de congelados quiere recalcar que este hecho hará cambiar la forma de desarrollar las profesiones.

El porvenir de los oficios

Durante la conversación en su pódcast, explica que el sector ha creado un procedimiento por el cual los trabajos de distinta naturaleza acaben alineándose. "El mercado hace sistemas que garanticen que cualquiera lo pueda hacer y que quede siempre igual", menciona Elías.

Sin embargo, asegura que los oficios que necesitan mano de obra serán llevados a cabo por personas sin formación: "Seguramente los trabajos manuales los hará la gente que no tenga estudio, pero se ganará muy bien la vida. Y los trabajos de estudios serán más descansados, pero no se ganarán tan bien la vida."

Asimismo, el multimillonario lanza un pronóstico: "Los oficios que nadie quiere hacer serán los mejor pagados". Elías ilustra este pensamiento con la idea de que en unos años un fontanero pasará de cobrar 50 o 60 euros por hora a pedir 200 euros porque no necesitan ningún conocimiento previo.

¿Es más rentable trabajar para otro?

Otro de los temas que ha tratado el empresario va en la línea de los trabajadores autónomos, según él faltos de derechos laborales: "No veo a ningún autónomo con derecho de paternidad, con ley de igualdad, con 37 horas y media semanales... Yo no veo a ningún autónomo que no trabaje 12 horas al día y que llegue a final de mes y se quede sin cobrar para pagar a sus empleados".

Para Elías sigue siendo importante que haya emprendedores para que el sector continúe en marcha. "Es necesario que montemos empresas, porque alguien tiene que dar curro, alguien tiene que exponerse, arriesgar, pero si no se lo valoramos, ¿cómo queréis que alguien se tire a la piscina?", afirma el presidente de Audax. Finalmente, sentencia: "Te ganas mejor la vida siendo empleado de otro que siendo autónomo".