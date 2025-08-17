Un abogado especializado en vivienda aclara: “Aunque no te haya subido el alquiler en 5 años, puede hacerlo ahora de golpe”

Vivir de alquiler en España se ha convertido en una carrera de obstáculos, tanto para propietarios como para inquilinos. Entre los temas que más dudas generan está el de las actualizaciones del precio del alquiler. ¿Puede el casero subir el alquiler de golpe si durante varios años no lo hizo? La respuesta es sí, pero con matices y siempre dentro del marco legal.

El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que la renta puede actualizarse anualmente, siempre que haya un pacto expreso en el contrato. Esto significa que si el propietario e inquilino firmaron un acuerdo que recoge revisiones anuales del alquiler vinculadas, por ejemplo, al IPC (Índice de Precios al Consumo) o al nuevo IRAV (Índice de Referencia de Alquileres de Vivienda), esas subidas pueden aplicarse.

¿Qué pasa si el propietario no aplicó la subida en su momento?

Aquí entra en juego la clave legal y la explicación del abogado especializado en vivienda Alberto Sánchez (@legalmente.rrss en TikTok), quien señala que el casero sí puede aplicar las subidas acumuladas de golpe, aunque no las haya implementado en su momento. Eso sí: no puede reclamarlas de forma retroactiva.

¿Cómo debe actuar el propietario?

Para aplicar correctamente la subida acumulada, el casero debe cumplir tres requisitos fundamentales:

Debe haber un pacto expreso en el contrato que permita actualizaciones anuales de la renta. Tiene que notificar por escrito al inquilino que va a aplicar esas subidas, especificando claramente los porcentajes de incremento correspondientes a cada año (ejemplo: 2% en el primer año, 1,5% en el segundo...). Debe incluir un cálculo matemático exacto con la nueva renta mensual que se debe empezar a pagar a partir del mes siguiente a la notificación.

No es retroactiva

Es importante entender que la subida no puede aplicarse de forma retroactiva. Es decir, el propietario no puede exigir el pago de cantidades pasadas que no cobró por no haber actualizado la renta.

Por ejemplo, si durante tres años no aplicó la subida pactada de 10 euros mensuales, no podrá cobrar ahora 360 euros de golpe. Lo que sí puede hacer es actualizar la renta para que, desde el mes siguiente a la notificación, el nuevo precio mensual incluya esos 10 euros adicionales.

Seguridad jurídica para ambas partes

Este procedimiento, aunque puede parecer confuso, está respaldado por la normativa actual y tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica tanto del inquilino como del propietario. Evita sorpresas económicas y refuerza la importancia de firmar contratos claros y actualizados, especialmente en un mercado de alquiler donde los precios han subido mucho más que los salarios.