¿Tienes una segunda vivienda? Hacienda podría sancionarte si no cumples este requisito

Casi tres millones de españoles son propietarios de una segunda vivienda según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos inmuebles suponen una fuente de ingresos añadida cuando se ponen en alquiler o sirven como destino vacacional o de recreación para las personas y familias que frecuentan un área. Sin embargo, una declaración incorrecta ante Hacienda puede traer consigo una sorpresa desagradable: sanciones económicas que, en los casos más graves, son muy elevadas. También es necesario declarar las viviendas vacías y en desuso, aunque no se perciban ingresos económicos de estas. El INE señala que toda vivienda familiar "se considera desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie".

¿Cómo declarar una segunda vivienda?

Una segunda vivienda es todo aquel inmueble que no constituye la residencia habitual del propietario y se utiliza de forma periódica o estacional. En la declaración del IRPF, hay dos posibilidades para los propietarios con segunda vivienda:

Vivienda en alquiler : Cuando hay un contrato de arrendamiento, el propietario debe declarar los ingresos percibidos como rendimientos del capital inmobiliario y tributar acorde a estos.

: Cuando hay un contrato de arrendamiento, el propietario debe declarar los ingresos percibidos como rendimientos del capital inmobiliario y tributar acorde a estos. Vivienda a disposición de propietario: Cuando una vivienda no es considerada domicilio habitual debe declararse en el apartado "Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas" de la Renta, aunque el inmueble no genere ingresos. Hacienda añade a la tasa de impuesto unos porcentajes en función del valor catastral de la vivienda: un 2% con carácter general sobre el valor catastral del IBI y un 1,1% del mismo valor cuando el valor catastral del piso se haya revisado en la última década. Esta tasa añadida es un método de "castigo" para aquellos propietarios que podrían percibir ingresos por la vivienda pero no lo hacen. En el caso de pisos turísticos, estos porcentajes se sumarán en base al tiempo que no estuvieron alquilados.

Ambas categorías son excluyentes, por lo que una vivienda declarada en alquiler no deberá figurar como a disposición de propietario, y viceversa.

¿Y si no la declaro?

Hacienda establece una serie de sanciones económicas para quienes no declaren correctamente las segundas viviendas o viviendas vacías, que aumentan significativamente cuando Hacienda considera que ha habido intencionalidad fraudulenta. Las penalizaciones se calculan en base al rendimiento mínimo sobre el inmueble:

Infracción leve: Cuando la base de la sanción no excede los 3.000 euros, haya o no ocultación. La penalización es del 50% de la cantidad no declarada, con un máximo de 1.500 euros.

Cuando la base de la sanción no excede los 3.000 euros, haya o no ocultación. La penalización es del 50% de la cantidad no declarada, con un máximo de 1.500 euros. Infracción grave: Cuando la base de la sanción supera los 3.000 euros y ha habido ocultación. La sanción rondará entre el 50% y 100%.

Cuando la base de la sanción supera los 3.000 euros y ha habido ocultación. La sanción rondará entre el 50% y 100%. Infracción muy grave: Cuando se han utilizado medios fraudulentos para no pagar, la penalización acarreará multas de entre el 100% y 150%.

Además de la sanción económica por cometer la infracciones, se deben abonar las cantidades no declaradas en la Renta y los intereses por retraso.