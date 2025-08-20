Soy economista y te explico cómo 200 euros al mes pueden cambiar tu vida

Ahorrar es un concepto atractivo que muchos se fijan como objetivo cuando cuentan con una fuente de ingresos estables. Sin embargo, esta promesa, al igual que el propósito de acudir al gimnasio con regularidad después de año nuevo, termina olvidada por la falta de compromiso. Los pequeños caprichos del día a día, las vacaciones, las deudas, los gastos cotidianos y los imprevistos acaban con el futuro donde la cuenta bancaria no queda en los huesos.

Para el economista y creador de contenido Andrés González, conocido en redes como La Pizarra de Andrés, es fundamental encontrar el modo de ahorrar y mantenernos firmes en nuestro propósito. De cara al futuro, y sobre todo teniendo en cuenta la jubilación, puede significar la diferencia entre una vida cómoda y otra donde cuesta llegar a fin de mes. El experto en economía señala que "las cosas que más se valoran en la vida cuestan tiempo y esfuerzo, pero también dinero", y muchas personas todavía no ha logrado interiorizar la idea de que necesitan un plan a largo plazo para vivir adecuadamente.

En sus redes sociales, el economista divulga sobre temas de interés general para aquellas personas que quieran aprender a manejar su dinero de forma más efectiva o busquen invertir, pero carezcan de experiencia sobre estos asuntos. Sólo en su Instagram cuenta con más de 365.000 seguidores.

Cómo ahorrar

Para que se producza un cambio significativo con vistas al futuro, las personas deben dedicar un porcentaje de sus ingresos al ahorro y mantenerse firmes en su decisión. Según explica González, "ahorrar 200 euros al mes nos puede cambiar la vida". Puede parecer una cantidad importante, sobre todo para aquellas personas que perciban ingresos limitados, pero el esfuerzo puede suponer un impacto significativo en las finanzas personales a largo plazo.

"Probablemente te va a ir bien. Con lo que son 200 euros, son 2400 euros al año, 24.000 en 10 años y 48.000 en 20 que, con el interés compuesto, son cientos de miles de euros", explica el economista. Ahora bien, González advierte contra los divulgadores que afirman que un pequeño ahorro durante décadas puede convertir a todo el mundo en millonario.

El precio en alza de la vivienda, la inflación y la precariedad laboral son grandes impedimentos a la hora de sacrificar parte de las ganancias para guardarlas, pero existen técnicas para eliminar gastos innecesarios. Por ejemplo, está la "truco de la abuela": utilizar dinero en efectivo siempre que sea posible, de forma que somos más consciente de los gastos y evitamos derrochar, como sí puede ocurrir con el dinero intangible en forma de tarjeta. También hay claves para utilizar eficientemente los electrodomésticos y disminuir tanto su consumo energético como su efecto en nuestros bolsillos.

Pensar en la jubilación

Para el economista, es fundamental tener en cuenta el futuro cuando ahorramos. Depender completamente de una pensión deja a las personas en una posición precaria y muy susceptible a los vaivenes económico-políticos nacionales. Por tanto, conviene tener un colchón económico propio. Apartar 200 euros al mes puede parecer una cantidad significativa y que a la larga tampoco aportará mucho, sobre todo si se tiene en cuenta que la inflación puede depreciar el valor de lo recaudado, pero hay que contar con el interés. González señala la relevancia de los dos tipos de intereses y destaca la importancia de conocer las diferencias:

Interés simple : Este se calcula únicamente en base al capital inicial de la inversión o préstamo, y no sobre los intereses generados.

: Este se calcula únicamente en base al capital inicial de la inversión o préstamo, y no sobre los intereses generados. Interés compuesto: Este se calcula en base al capital inicial y los intereses generados posteriormente, por lo que puede generar un mayor monto de beneficios. Sin embargo, también conlleva un mayor riesgo, ya que está muy ligado al estado volátil del mercado.

Según González, con el paso del tiempo, 200 euros al mes (dado un interés compuesto favorable) puede llegar a generar entre 600.000 y 480.000 euros en la época de jubilación, una cantidad más que suficiente para vivir cómodamente el resto de los días.