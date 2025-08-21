Las claves para obtener la mejor hipoteca posible, explicadas por una asesora financiera

Comprar una vivienda es un punto de inflexión en la vida de las personas. Buscar el sitio ideal y planear la siguiente etapa de nuestra vida como propietarios puede resultar una empresa emocionante, pero no por ello deja de ser un camino repleto de obstáculos, el primero y más grande, la hipoteca. Son muchas las preguntas que surgen en torno a estos préstamos debido a los trámites, tipos de interés y requisitos. Es fundamental conocer, aunque sea a rasgos generales, cómo funcionan las finanzas, las entidades bancarias y las hipotecas para obtener un crédito que se ajuste a nuestras necesidades y situación personal.

Montse Cespedosa, asesora financiera con 30 años de experiencia en el sector bancario, ha participado en el podcast Linvest Talks, donde ha dado a conocer las claves para no dejarse engañar al adquirir una vivienda y solicitar una hipoteca. La experta explica que toda entidad bancaria, como primer paso, realiza una evaluación financiera del cliente para determinar si será capaz de asumir los pagos a largo plazo. Los bancos buscan otorgar préstamos a clientes que sepan que van a ser solventes en un período de tiempo prolongado, y no sólo en el futuro inmediato. Por esta misma razón, Cespedosa explica que los clientes preferidos por las entidades bancarias son las parejas jóvenes, con estabilidad, ahorros e ingresos cualificados, es decir, profesiones con futuro: ingenieros, abogados, arquitectos o electricistas, entre otros.

Claves para pedir una mejor hipoteca

Investigar las entidades . Cada banco puede ofrecer condiciones muy distintas al firmar una hipoteca, por lo que es imprescindible explorar las diversas opciones en el mercado para encontrar la mejor opción. Esto no se limita únicamente a navegar por la red. Cespedosa advierte que la mayoría de las entidades bancarias únicamente listan las ofertas estándar en su web : "Si alguna persona la coge por ahí, el banco va a estar encantadísimo, pero sí quieres negociar realmente el precio de una hipoteca, debes ir a la oficina y tener un interlocutor con el que poder negociar".

. Cada banco puede ofrecer condiciones muy distintas al firmar una hipoteca, por lo que es imprescindible explorar las diversas opciones en el mercado para encontrar la mejor opción. Esto no se limita únicamente a navegar por la red. Cespedosa advierte que la mayoría de : "Si alguna persona la coge por ahí, el banco va a estar encantadísimo, pero sí quieres negociar realmente el precio de una hipoteca, debes ir a la oficina y tener un interlocutor con el que poder negociar". Tener las ideas claras . Cerrar una hipoteca favorable requiere de documentación preparada, conocimiento de los puntos débiles y fuertes de nuestra situación financiera, y disposición para para negociar las mejores condiciones posibles. “Mimar los extractos, que no haya devolución de recibos. Hay que preparar muy bien esa reunión. Hay que ir con fuerza a la banca y saber dónde estamos”, aconseja la experta en finanzas.

. Cerrar una hipoteca favorable requiere de documentación preparada, conocimiento de los puntos débiles y fuertes de nuestra situación financiera, y disposición para para negociar las mejores condiciones posibles. “Mimar los extractos, que no haya devolución de recibos. Hay que preparar muy bien esa reunión. Hay que ir con fuerza a la banca y saber dónde estamos”, aconseja la experta en finanzas. Tomar la decisión en frío. Comprar una vivienda es una acción con una fuerte carga emocional asociada, por lo que muchas personas cometen errores evitables. "La gente se deja deslumbrar por las tarifas iniciales. Entonces, habrá algún banco que te diga que te da el 2,4% fijo, y se van directamente a eso que les ofertan. Luego, quizás, incorpora un seguro de prima única, los seguros son mucho más caros. Te pueden añadir comisiones de mantenimiento, de tarjetas y unos gastos recurrentes que no tienes en cuenta y hacen que se dispare la cuota", ha explicado Cespedosa.

Cespedosa también advierte que muchos de los compradores primerizos incurren en un enorme error: nunca reservar una vivienda hasta que tengamos la hipoteca asegurada. Las personas firman un contrato de arras que conlleva el pago de una señal, y cuando no hay una hipoteca cerrada, se arriesgan a que las entidades bancarias no concedan la hipoteca y finalmente se pierda el anticipo.

¿Hipoteca fija o variable?

Por lo general, las hipotecas fijas son las preferidas por los españoles por ser generalmente más baratas que las variables y ofrecer estabilidad. Una hipoteca variable es susceptible a las fluctuaciones del mercado y tiende a ser más costosa para el cliente, aunque puede resultar más barata en tiempos donde el euríbor se mantiene bajo y hay una reducción del tipo de interés.

Cespedosa afirma rotundamente que la variable no es la mejor opción y aconseja una hipoteca mixta: "Mi recomendación técnica sería una mixta a 5 años, y en 5 años, cuando ya no haya penalización, cambia la hipoteca a una fija". Según explica, dentro de unos años las hipotecas fijas ofrecerán mejores condiciones que las que ofrecen actualmente.

La experta en finanzas también advierte que firmar una hipoteca fija desde el principio no siempre es la decisión correcta: "Si contratas una fija, a final de año te puedes encontrar con que ha bajado". Es el caso de varias personas que han acudido a ella, ya que solicitaron hipotecas cuando el tipo estaba en torno al 3% y después cayó un 1%.