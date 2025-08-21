Iñaki Arcocha, economista: “Si inviertes los dos euros del café durante un año tendrás 10.000 euros en 10 años”

Ahorrar dinero, y más ahora en vacaciones, parece una utopía para muchas familias. Quitar de aquí o de allí para lograr tener un colchón con el que hacer frente a los imprevistos del día a día, comprar un coche o una casa o simplemente irte de viaje, puede quitarle el sueño a más de uno.

Pero los economistas lo tienen claro y confían en un método quizá poco conocido, el de los gastos hormiga. Estos gastos son los que conocemos como frecuentes, diarios o semanales, que no son imprescindibles pero que forman parte de nuestra rutina. Además, no suelen ser grandes desembolsos. Algunos ejemplos podrían ser el café en una cafetería, comprar un snack o un refresco, comprar cosas que no te hacen falta o suscripciones a plataformas digitales que no utilizas.

Si llevaras la cuenta de lo que gastas en este tipo de cosas y de lo que podrías ganar si lo invirtieras seguro que ya no verías estos gastos como insignificantes.

El café diario te puede hacer ganar 10.000 euros

Así lo cuenta el economista Iñaki Arcocha en una entrevista en el canal de Youtube Roca Proyect, que cuenta con más de 760.000 suscriptores. El experto financiero explica que si piensas en los dos euros que te gastas en un café todos los días, al cabo del año te has gastado 700 euros. “Si lo inviertes a un 5 % durante 10 años son 10.000 euros que tienes. No es mucho pero lo has sacado de quitarte dos euros”, desvela. También añade otra reflexión: “Tú piensa en todos los pequeños dos euros que hay en tu vida que puedes eliminar para tener un mejor futuro”.

En este sentido, Arcocha puntualiza que a la hora de ahorrar “no es cuestión de hacer tu vida miserable, no es cuestión de ser un asceta, de quitártelo absolutamente todo, es cuestión de planificar”. “¿Por qué cuando ahorras en tu día a día no lo planificas? ¿Necesitas todo lo que tienes?”, se pregunta el economista que critica que no haya una mentalidad a largo plazo que nos permita ver lo que podemos lograr con esos gastos hormiga y que por eso no les damos importancia.

“Lo que no ayuda es que no piensas ¿esto para qué lo hago? Sí son dos euros del café, es un cambio que a largo plazo puede ser una cantidad importante, pero hay un cambio más importante que es el mental”, comenta.

Mentalidad de escasez

Otro problema que comenta Arcocha es que sólo hablamos del ahorro pero no de la inversión porque “tenemos la mentalidad de la escasez pero no de la abundancia”. Y hace una comparación interesante: “Ahorrar sin invertir es como ir a un bufet y no repetir. Has hecho la parte difícil que es pagar, ahorrar y te estás dejando repetir, que es invertir”.

Por último recuerda que esas inversiones te permitirán tener más recursos que podrás volver a invertir y así sucesivamente.