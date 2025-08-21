¿Es mejor cobrar el salario en 12 o 14 pagas? Un asesor fiscal te lo explica

El verano y las Navidades son los períodos más asociados a grandes gastos: hoteles, viajes, regalos y celebraciones. Algunos hogares encuentran dificultades para hacer frente a estos desembolsos anuales que amenazan con vaciar sus cuentas bancarias. Los gastos se acumulan en los períodos vacacionales, y muchas personas únicamente salen del paso gracias a las abonos extra de invierno y verano. Aquellos trabajadores que reciben su nómina en 14 mensualidades cuentan con un pago doble dos meses al año, normalmente en junio y diciembre. La Seguridad Social también suele entregar una doble paga a los pensionistas a final de año. ¿Significa esto que es una forma mejor de percibir el salario?

José Ramón López, propietario de la cuenta de TikTok Fiscalidad para Todos (@tu_blog_fiscal), en la que divulga sobre cuestiones financieras, aclara las dudas sobre ambos métodos de reparto del salario. Es una cuestión que depende del empleador en última instancia, pero los trabajadores pueden negociar las mensualidades acorde a sus preferencias.

Las diferencias clave

"No se cobra más cobrando pagas dobles", afirma el experto en finanzas. El monto total será el mismo haya 12 o 14 mensualidades, tan sólo cambia la forma en que se distribuyen los pagos en el año. Una nómina repartida en 12 pagas implica cobrar una mayor cantidad de dinero al mes. Con 14 pagos, el salario mensual es ligeramente más reducido, pero conlleva una paga doble dos meses al año. Al final del año, la retribución económica total será la misma.

Algunos trabajadores prefieren tener el dinero en sus cuentas y bolsillos lo más pronto posible. El experto en fiscalidad explica el factor psicólogico por el que muchos se inclinan por las 12 pagas: "Para qué voy a querer que la empresa se quede una parte de mi dinero y que llegado verano y llegada Navidad me la paguen después. Prefiero tener yo el dinero siempre en mi bolsillo y no que lo tenga la empresa.

¿Por qué opción decantarse?

Ambos métodos de cobro conllevan una serie de ventajas e inconvenientes, que se ajustarán en mayor o menor medida a las preferencias de las personas.

Cobrar en 12 pagas:

Recibes un salario mensual ligeramente superior

No recibes ningún extra durante el año

Seguridad para quienes desconfíen del empleador

Cobrar en 14 pagas:

Recibes menos ingresos al mes

En invierno y verano recibes paga doble

En los meses con paga añadida, la sensación a nivel psicólogico es de dinero extra

La clave que debemos recordar es que el cómputo total de ingresos no varía según el tipo de cobro. Al final del año, el trabajador habrá recibido la misma cantidad de dinero independientemente del número de pagos y la periodicidad. El experto en fiscalidad advierte que pensar de otra forma induce a error: "Había una persona que decía que cuantas más pagas cobrase, que si eran quince mejor que catorce, y si son veinte mejor que quince, mejor que mejor". Pero esto no responde a beneficios reales, tan sólo a una preferecia personal y el factor psicológico. La cantidad de pagos anuales únicamente modifica el salario mensual que percibimos, y no la suma a final de año. Nuestra cuenta bancaria contará con los mismos ingresos.

¿Cuál facilita la organización personal?

Espaciar los pagos sí puede beneficiar a los trabajadores en cuestiones organizativas. Con los salarios anuales en 12 pagas, el pequeño incremento mensual apenas es perceptible, por lo que las personas a las que más les cueste organizar sus finanzas tenderán a derrocharlo o no tenerlo en consideración. Las dos pagas extras en invierno y verano otorgan un pequeño impulso económico en fechas clave del calendario y permiten financiar vacaciones, regalos y caprichos. Sin esos pagos dobles, las personas deben ser muy conscientes de sus gastos y ahorrar a lo largo del año, para así poder contar con un colchón económico durante los períodos de invierno y verano. No cambia el salario bruto anual, pero es una forma de organizar las financias sin tener que anticiparse a los típicos gastos en verano o a finales de año.

El asesor fiscal se inclina por los 12 pagos: "Yo si puedo tener siempre el dinero en mi mano, antes que lo tenga la empresa, muchísimo mejor". Esta opción es la idónea para quienes poseen una adecuada capacidad organizativa, ya que reciben el dinero lo antes posible, sin necesidad de esperar para recibir sus pagas extras, y pueden dedicarlo a proyectos, inversiones o simplemente ahorrarlo.