Tres ayudas que puedes pedir si no tienes ingresos ni derecho a jubilación

¿Qué pasa si llegas a los 65 años, pero no cumples los requisitos para cobrar una pensión contributiva? ¿Y si no trabajas, no llegas a fin de mes y no tienes derecho a ninguna prestación habitual? Mucha gente cree que, en ese caso, el Estado no ofrece alternativas. Pero lo cierto es que sí existen ayudas, modestas pero importantes, que garantizan un mínimo de ingresos.

El experto en derecho laboral un_tio_legal lo ha resumido en un vídeo en Instagram que ya ha despertado la atención de miles de usuarios: tres subsidios que puedes solicitar si no puedes jubilarte ni trabajar, o simplemente te has quedado sin recursos.

1. Jubilación no contributiva

La pensión de jubilación más conocida es la contributiva, que exige haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben estar dentro de los últimos 15. Si no cumples ese requisito, no puedes optar a ella. Aquí aparece la jubilación no contributiva, pensada para quienes no lograron cotizar lo suficiente. Sus condiciones son tres:

Haber cumplido 65 años .

. Residir en España.

No superar unos ingresos de 7.905 € anuales.

Si convives con familiares, también se tienen en cuenta sus ingresos. Es una pensión baja, pero supone un colchón para quienes, de otro modo, no tendrían nada.

2. Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Esta ayuda no está limitada a quienes alcanzan la edad de jubilación: se puede pedir a partir de los 23 años (con algunas excepciones). Los requisitos básicos del Ingreso Mínimo Vital son:

Residencia legal en España durante, al menos, un año.

Estar en situación de vulnerabilidad económica , es decir, no superar un umbral de ingresos que varía según el tamaño de la unidad familiar.

, es decir, no superar un umbral de ingresos que varía según el tamaño de la unidad familiar. No disponer de un patrimonio superior a las cifras que marca la ley.

El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia entre lo que cobras y lo que deberías recibir según tu situación. En algunos casos es compatible con trabajar, aunque se descuenta de la ayuda lo que ganes para no superar el umbral establecido.

3. Renta mínima de inserción (o PIRMI)

La tercera alternativa es la renta mínima de inserción, también llamada PIRMI en algunas comunidades. A diferencia de las anteriores, la gestionan las comunidades autónomas, y cada una marca sus propias condiciones. Algunos aspectos comunes:

Suele estar dirigida a personas entre los 20 y los 65 años .

. Exige demostrar la falta de ingresos tanto de la persona solicitante como de la unidad familiar.

En la mayoría de casos incluye un plan de reinserción social .

. La cuantía oscila entre 400 y 500 euros y suele tener una duración limitada, de aproximadamente un año.

¿Son suficientes estas ayudas?

La respuesta corta es no. Ninguna de estas prestaciones garantiza un nivel de vida cómodo. Son importes pequeños, pensados como red mínima de seguridad para evitar que alguien quede completamente desprotegido.

Como advierte el propio experto, “no es suficiente para vivir, lo sabemos, pero de cero a tener algo, pues ya es”.

El consejo final

Si estás en alguna de estas situaciones o conoces a alguien que lo esté, lo más importante es informarse en tu comunidad autónoma o en la Seguridad Social sobre requisitos y compatibilidades. No todas las ayudas son acumulables, y en muchos casos la clave está en presentar la documentación de forma correcta.